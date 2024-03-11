Trendyol 1. Lig'de 26. hafta tamamlandı

Trendyol 1. Lig'de 26. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış gününde Manisa FK, Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Ümraniyespor'u konuk etti. Çekişmeli geçen müsabakayı Manisa temsilcisi 3-2 kazandı.

Ligde 26. haftaya en yakın takipçisi Göztepe'nin 9 puan önünde lider giren Eyüpspor, sahasında Ahlatcı Çorum FK'ye 1-0 mağlup oldu. İstanbul temsilcisi, 61 puanda kaldı.

İlk 2'ye girerek doğrudan Süper Lig'e yükselmek için mücadele eden Göztepe ise deplasmanda ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti. Puanını 55'e çıkaran sarı-kırmızılılar, Eyüpspor ile farkı 6 puana indirdi.

İzmir temsilcisi, takipçileri Kocaelispor, Sakaryaspor, Bodrum FK ve Teksüt Bandırmaspor'un puan kaybettiği haftayı en karlı kapatan takım oldu. Göztepe, normal sezonun bitimine 8 maç kala üçüncü Kocaelispor ile 10 puanlık fark yakalayarak ciddi bir avantaj sağladı.

Sonuçlar

1. Lig'de 26. haftada yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Boluspor-Bitexen Giresunspor: 2-1

Teksüt Bandırmaspor-Bodrum FK: 0-0

Adanaspor-Sakaryaspor: 0-0

Eyüpspor-Ahlatcı Çorum FK: 0-1

Altay-Gençlerbirliği: 0-4

Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK: 0-2

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Göztepe: 0-1

Kocaelispor-Tuzlaspor: 1-2

Manisa FK-Ümraniyespor: 3-2

Puan durumu

Ligde tamamlanan 26. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1.EYÜPSPOR 26 20 1 5 61 21 40 61 2.GÖZTEPE 26 17 4 5 45 15 30 55 3.KOCAELİSPOR 26 13 6 7 39 29 10 45 4.SAKARYASPOR 26 12 8 6 39 28 11 44 5.BODRUM FK 26 12 7 7 34 18 16 43 6.AHLATCI ÇORUM FK 26 12 6 8 40 25 15 42 7.BOLUSPOR 26 12 6 8 25 27 -2 42 8.TEKSÜT BANDIRMASPOR 26 11 8 7 35 21 14 41 9.GENÇLERBİRLİĞİ 26 9 10 7 29 26 3 37 10.ERZURUMSPOR FK 26 9 10 7 25 21 4 34 11.MANİSA FK 26 7 10 9 30 29 1 31 12.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 26 8 7 11 24 33 -9 31 13.ÜMRANİYESPOR 26 8 6 12 30 39 -9 30 14.TUZLASPOR 26 7 6 13 26 42 -16 27 15.ADANASPOR 26 8 3 15 21 38 -17 27 16.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR 26 5 9 12 17 30 -13 24 17.ALTAY 26 5 3 18 12 53 -41 15 18.BITEXEN GİRESUNSPOR 26 2 4 20 12 49 -37 7

Gelecek haftanın programı

Trendyol 1. Lig'de 27. hafta, 15 Mart Cuma günü yapılacak tek maçla başlayacak. Program şöyle:

15 Mart Cuma:

20.30 Gençlerbirliği-Kocaelispor (Stat henüz açıklanmadı)

16 Mart Cumartesi:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Eyüpspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Ahlatcı Çorum FK-Manisa FK (Çorum Şehir)

20.30 Göztepe-Ankara Keçiörengücü (Gürsel Aksel)

17 Mart Pazar:

13.30 Erzurumspor FK-Tuzlaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Bodrum FK-Boluspor (Bodrum İlçe-Ev sahibi takım seyircisiz)

16.00 Ümraniyespor-Adanaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Bitexen Giresunspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Çotanak Spor Kompleksi)

20.30 Sakaryaspor-Altay (Yeni Sakarya Atatürk)