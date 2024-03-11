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Trendyol 1. Lig'de 26. hafta tamamlandı

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Trendyol 1. Lig'de 26. hafta yapılan tek maçla tamamlandı. Manisa FK, Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti. Göztepe liderliğini sürdürdü.

Trendyol 1. Lig'de 26. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış gününde Manisa FK, Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Ümraniyespor'u konuk etti. Çekişmeli geçen müsabakayı Manisa temsilcisi 3-2 kazandı.

Ligde 26. haftaya en yakın takipçisi Göztepe'nin 9 puan önünde lider giren Eyüpspor, sahasında Ahlatcı Çorum FK'ye 1-0 mağlup oldu. İstanbul temsilcisi, 61 puanda kaldı.

İlk 2'ye girerek doğrudan Süper Lig'e yükselmek için mücadele eden Göztepe ise deplasmanda ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti. Puanını 55'e çıkaran sarı-kırmızılılar, Eyüpspor ile farkı 6 puana indirdi.

İzmir temsilcisi, takipçileri Kocaelispor, Sakaryaspor, Bodrum FK ve Teksüt Bandırmaspor'un puan kaybettiği haftayı en karlı kapatan takım oldu. Göztepe, normal sezonun bitimine 8 maç kala üçüncü Kocaelispor ile 10 puanlık fark yakalayarak ciddi bir avantaj sağladı.

Sonuçlar

1. Lig'de 26. haftada yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Boluspor-Bitexen Giresunspor: 2-1

Teksüt Bandırmaspor-Bodrum FK: 0-0

Adanaspor-Sakaryaspor: 0-0

Eyüpspor-Ahlatcı Çorum FK: 0-1

Altay-Gençlerbirliği: 0-4

Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK: 0-2

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Göztepe: 0-1

Kocaelispor-Tuzlaspor: 1-2

Manisa FK-Ümraniyespor: 3-2

Puan durumu

Ligde tamamlanan 26. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.EYÜPSPOR26201561214061
2.GÖZTEPE26174545153055
3.KOCAELİSPOR26136739291045
4.SAKARYASPOR26128639281144
5.BODRUM FK26127734181643
6.AHLATCI ÇORUM FK26126840251542
7.BOLUSPOR2612682527-242
8.TEKSÜT BANDIRMASPOR26118735211441
9.GENÇLERBİRLİĞİ2691072926337
10.ERZURUMSPOR FK2691072521434
11.MANİSA FK2671093029131
12.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ2687112433-931
13.ÜMRANİYESPOR2686123039-930
14.TUZLASPOR2676132642-1627
15.ADANASPOR2683152138-1727
16.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR2659121730-1324
17.ALTAY2653181253-4115
18.BITEXEN GİRESUNSPOR2624201249-377
Not: Erzurumspor FK, Altay ve Bitexen Giresunspor'un üçer puanları silinmiştir.

Gelecek haftanın programı

Trendyol 1. Lig'de 27. hafta, 15 Mart Cuma günü yapılacak tek maçla başlayacak. Program şöyle:

15 Mart Cuma:

20.30 Gençlerbirliği-Kocaelispor (Stat henüz açıklanmadı)

16 Mart Cumartesi:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Eyüpspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Ahlatcı Çorum FK-Manisa FK (Çorum Şehir)

20.30 Göztepe-Ankara Keçiörengücü (Gürsel Aksel)

17 Mart Pazar:

13.30 Erzurumspor FK-Tuzlaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Bodrum FK-Boluspor (Bodrum İlçe-Ev sahibi takım seyircisiz)

16.00 Ümraniyespor-Adanaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Bitexen Giresunspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Çotanak Spor Kompleksi)

20.30 Sakaryaspor-Altay (Yeni Sakarya Atatürk)

Kaynak: AA / Spor

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