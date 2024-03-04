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Trendyol 1. Lig'de 25. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

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Trendyol 1. Lig'de 25. hafta mücadelesi tamamlandı. Gençlerbirliği, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile berabere kaldı. Eyüpspor liderliğini sürdürdü. Göztepe ikinci sırada yer aldı. İşte haftanın sonuçları ve puan durumu.

Trendyol 1. Lig'de 25. hafta mücadelesi tamamlandı.

Haftanın kapanış müsabakasında Gençlerbirliği, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı.

Bodrum FK deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrılan Eyüpspor, puanını 61'e yükselterek 9 puan farkla zirvedeki yerini korudu.

Sahasında Boluspor'u 2-0'lık skorla geçen Göztepe de haftayı ikinci sırada tamamladı.

Sonuçlar

Ligin 25. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Ümraniyespor-Altay: 2-0

Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü: 1-1

Bodrum FK-Eyüpspor: 0-1

Erzurumspor FK-Kocaelispor: 0-0

Sakaryaspor-Manisa FK: 2-0

Bitexen Giresunspor-Adanaspor: 0-1

Göztepe-Boluspor: 2-0

Ahlatcı Çorum FK-Teksüt Bandırmaspor: 0-0

Gençlerbirliği-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: 1-1

Puan durumu

1. Lig'de 25. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYAVP
1.EYÜPSPOR25201461204161
2.GÖZTEPE25164544152952
3.KOCAELİSPOR25136638271145
4.SAKARYASPOR25127639281143
5.BODRUM FK25126734181642
6.TEKSÜT BANDIRMASPOR25117735211440
7.AHLATCI ÇORUM FK25116839251439
8.BOLUSPOR2511682326-339
9.GENÇLERBİRLİĞİ2581072526-134
10.ERZURUMSPOR FK2581072321231
11.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ2587102431-731
12.ÜMRANİYESPOR2586112836-830
13.MANİSA FK2561092727028
14.ADANASPOR2582152138-1726
15.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR2559111729-1224
16.TUZLASPOR2566132441-1724
17.ALTAY2553171249-3715
18.BITEXEN GİRESUNSPOR2524191147-367
Not: Erzurumspor FK, Altay ve Giresunspor'un 3'er puanı silindi.

26. hafta

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Trendyol 1. Lig'de 26. hafta maçlarının programı şöyle:

8 Mart Cuma:

20.00 Boluspor-Bitexen Giresunspor (Bolu Atatürk)

9 Mart Cumartesi:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Bodrum FK (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Adanaspor-Sakaryaspor (Yeni Adana)

19.00 Eyüpspor-Ahlatcı Çorum FK (Eyüp)

10 Mart Pazar:

13.30 Altay-Gençlerbirliği (Alsancak Mustafa Denizli)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK (Aktepe)

16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Göztepe (11 Nisan)

19.00 Kocaelispor-Tuzlaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

11 Mart Pazartesi:

20.30 Manisa FK-Ümraniyespor (Manisa 19 Mayıs)

Kaynak: AA / Spor

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