Trendyol 1. Lig'de 25. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu
Trendyol 1. Lig'de 25. hafta mücadelesi tamamlandı. Gençlerbirliği, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile berabere kaldı. Eyüpspor liderliğini sürdürdü. Göztepe ikinci sırada yer aldı. İşte haftanın sonuçları ve puan durumu.
Trendyol 1. Lig'de 25. hafta mücadelesi tamamlandı.
Haftanın kapanış müsabakasında Gençlerbirliği, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı.
Bodrum FK deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrılan Eyüpspor, puanını 61'e yükselterek 9 puan farkla zirvedeki yerini korudu.
Sahasında Boluspor'u 2-0'lık skorla geçen Göztepe de haftayı ikinci sırada tamamladı.
Sonuçlar
Ligin 25. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Ümraniyespor-Altay: 2-0
Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü: 1-1
Bodrum FK-Eyüpspor: 0-1
Erzurumspor FK-Kocaelispor: 0-0
Sakaryaspor-Manisa FK: 2-0
Bitexen Giresunspor-Adanaspor: 0-1
Göztepe-Boluspor: 2-0
Ahlatcı Çorum FK-Teksüt Bandırmaspor: 0-0
Gençlerbirliği-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: 1-1
Puan durumu
1. Lig'de 25. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.EYÜPSPOR
|25
|20
|1
|4
|61
|20
|41
|61
|2.GÖZTEPE
|25
|16
|4
|5
|44
|15
|29
|52
|3.KOCAELİSPOR
|25
|13
|6
|6
|38
|27
|11
|45
|4.SAKARYASPOR
|25
|12
|7
|6
|39
|28
|11
|43
|5.BODRUM FK
|25
|12
|6
|7
|34
|18
|16
|42
|6.TEKSÜT BANDIRMASPOR
|25
|11
|7
|7
|35
|21
|14
|40
|7.AHLATCI ÇORUM FK
|25
|11
|6
|8
|39
|25
|14
|39
|8.BOLUSPOR
|25
|11
|6
|8
|23
|26
|-3
|39
|9.GENÇLERBİRLİĞİ
|25
|8
|10
|7
|25
|26
|-1
|34
|10.ERZURUMSPOR FK
|25
|8
|10
|7
|23
|21
|2
|31
|11.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|25
|8
|7
|10
|24
|31
|-7
|31
|12.ÜMRANİYESPOR
|25
|8
|6
|11
|28
|36
|-8
|30
|13.MANİSA FK
|25
|6
|10
|9
|27
|27
|0
|28
|14.ADANASPOR
|25
|8
|2
|15
|21
|38
|-17
|26
|15.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR
|25
|5
|9
|11
|17
|29
|-12
|24
|16.TUZLASPOR
|25
|6
|6
|13
|24
|41
|-17
|24
|17.ALTAY
|25
|5
|3
|17
|12
|49
|-37
|15
|18.BITEXEN GİRESUNSPOR
|25
|2
|4
|19
|11
|47
|-36
|7
26. hafta
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Trendyol 1. Lig'de 26. hafta maçlarının programı şöyle:
8 Mart Cuma:
20.00 Boluspor-Bitexen Giresunspor (Bolu Atatürk)
9 Mart Cumartesi:
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Bodrum FK (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Adanaspor-Sakaryaspor (Yeni Adana)
19.00 Eyüpspor-Ahlatcı Çorum FK (Eyüp)
10 Mart Pazar:
13.30 Altay-Gençlerbirliği (Alsancak Mustafa Denizli)
13.30 Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK (Aktepe)
16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Göztepe (11 Nisan)
19.00 Kocaelispor-Tuzlaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)
11 Mart Pazartesi:
20.30 Manisa FK-Ümraniyespor (Manisa 19 Mayıs)