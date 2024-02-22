Trendyol 1. Lig'de 24. Hafta Heyecanı Başlıyor

Trendyol 1. Lig'de 24. hafta heyecanı yarın tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış karşılaşmasında yarın Altay, Bitexen Giresunspor'u konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 1. Lig'de haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Altay-Bitexen Giresunspor (Alsancak Mustafa Denizli)

24 Şubat Cumartesi:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Ümraniyespor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Ahlatcı Çorum FK-Bodrum FK (Çorum Şehir)

19.00 Adanaspor-Göztepe (Yeni Adana)

25 Şubat Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor (Aktepe)

13.30 Boluspor-Erzurumspor FK (Bolu Atatürk)

16.00 Manisa FK-Gençlerbirliği (Manisa 19 Mayıs)

19.00 Eyüpspor-Sakaryaspor (Eyüp)

26 Şubat Pazartesi:

20.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Tuzlaspor (11 Nisan)