Trendyol 1. Lig'de 23. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu
Trendyol 1. Lig'de 23. hafta sonuçları belli oldu. Lider Eyüpspor, Göztepe'yi takip ederek koltuğunu sağlamlaştırdı. İşte haftanın maçları ve puan durumu.
Trendyol 1. Lig'de 23. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış maçında Teksüt Bandırmaspor, Aktepe Stadı'nda yapılan karşılaşmada Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.
Tamamlanan haftanın ardından lider Eyüpspor, en yakın takipçisi Göztepe ile puan farkını 9'a yükselterek koltuğunu sağlamlaştırdı.
23. haftada yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
Göztepe-Manisa FK: 0-0
Tuzlaspor-Boluspor: 1-2
Bitexen Giresunspor-Ankara Keçiörengücü: 0-1
Kocaelispor- ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: 0-1
Bodrum FK-Altay: 3-0
Erzurumspor FK-Adanaspor: 1-0
Sakaryaspor-Ahlatcı Çorum FK: 3-1
Ümraniyespor-Eyüpspor: 1-3
Gençlerbirliği-Teksüt Bandırmaspor: 0-1
Puan durumu
Ligde 23. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle: ,
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.EYÜPSPOR
|23
|18
|1
|4
|57
|18
|39
|55
|2.GÖZTEPE
|23
|14
|4
|5
|39
|15
|24
|46
|3.KOCAELİSPOR
|23
|13
|4
|6
|36
|25
|11
|43
|4.BODRUM FK
|23
|12
|6
|5
|33
|15
|18
|42
|5.SAKARYASPOR
|23
|11
|7
|5
|35
|25
|10
|40
|6.TEKSÜT BANDIRMASPOR
|23
|10
|6
|7
|31
|20
|11
|36
|7.BOLUSPOR
|23
|10
|6
|7
|22
|24
|-2
|36
|8.AHLATCI ÇORUM FK
|23
|10
|5
|8
|37
|24
|13
|35
|9.GENÇLERBİRLİĞİ
|23
|8
|8
|7
|23
|24
|-1
|32
|10.ERZURUMSPOR FK
|23
|8
|9
|6
|23
|20
|3
|30
|11.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|23
|8
|5
|10
|21
|28
|-7
|29
|12.MANİSA FK
|23
|6
|9
|8
|26
|24
|2
|27
|13.ÜMRANİYESPOR
|23
|7
|6
|10
|25
|32
|-7
|27
|14.ADANASPOR
|23
|7
|2
|14
|20
|35
|-15
|23
|15.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR
|23
|5
|7
|11
|16
|28
|-12
|22
|16.TUZLASPOR
|23
|6
|4
|13
|23
|40
|-17
|22
|17.ALTAY
|23
|4
|3
|16
|11
|47
|-36
|12
|18.BITEXEN GİRESUNSPOR
|23
|2
|4
|17
|11
|45
|-34
|7
Gelecek haftanın programı
Ligin 24. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
23 Şubat Cuma:
20.00 Altay-Bitexen Giresunspor (Alsancak Mustafa Denizli)
24 Şubat Cumartesi:
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Ümraniyespor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Ahlatcı Çorum FK-Bodrum FK (Çorum Şehir)
19.00 Adanaspor-Göztepe (Yeni Adana)
25 Şubat Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor (Aktepe)
16.00 Manisa FK-Gençlerbirliği (Manisa 19 Mayıs)
16.00 Boluspor-Erzurumspor FK (Bolu Atatürk)
19.00 Eyüpspor-Sakaryaspor (Eyüp)
26 Şubat Pazartesi:
20.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Tuzlaspor (11 Nisan)