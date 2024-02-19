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Trendyol 1. Lig'de 23. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

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Trendyol 1. Lig'de 23. hafta sonuçları belli oldu. Lider Eyüpspor, Göztepe'yi takip ederek koltuğunu sağlamlaştırdı. İşte haftanın maçları ve puan durumu.

Trendyol 1. Lig'de 23. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış maçında Teksüt Bandırmaspor, Aktepe Stadı'nda yapılan karşılaşmada Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

Tamamlanan haftanın ardından lider Eyüpspor, en yakın takipçisi Göztepe ile puan farkını 9'a yükselterek koltuğunu sağlamlaştırdı.

23. haftada yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Göztepe-Manisa FK: 0-0

Tuzlaspor-Boluspor: 1-2

Bitexen Giresunspor-Ankara Keçiörengücü: 0-1

Kocaelispor- ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: 0-1

Bodrum FK-Altay: 3-0

Erzurumspor FK-Adanaspor: 1-0

Sakaryaspor-Ahlatcı Çorum FK: 3-1

Ümraniyespor-Eyüpspor: 1-3

Gençlerbirliği-Teksüt Bandırmaspor: 0-1

Puan durumu

Ligde 23. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle: ,

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.EYÜPSPOR23181457183955
2.GÖZTEPE23144539152446
3.KOCAELİSPOR23134636251143
4.BODRUM FK23126533151842
5.SAKARYASPOR23117535251040
6.TEKSÜT BANDIRMASPOR23106731201136
7.BOLUSPOR2310672224-236
8.AHLATCI ÇORUM FK23105837241335
9.GENÇLERBİRLİĞİ238872324-132
10.ERZURUMSPOR FK238962320330
11.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ2385102128-729
12.MANİSA FK236982624227
13.ÜMRANİYESPOR2376102532-727
14.ADANASPOR2372142035-1523
15.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR2357111628-1222
16.TUZLASPOR2364132340-1722
17.ALTAY2343161147-3612
18.BITEXEN GİRESUNSPOR2324171145-347
Not: Erzurumspor FK, Altay ve Bitexen Giresunspor'un 3'er puanı silinmiştir.

Gelecek haftanın programı

Ligin 24. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

23 Şubat Cuma:

20.00 Altay-Bitexen Giresunspor (Alsancak Mustafa Denizli)

24 Şubat Cumartesi:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Ümraniyespor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Ahlatcı Çorum FK-Bodrum FK (Çorum Şehir)

19.00 Adanaspor-Göztepe (Yeni Adana)

25 Şubat Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor (Aktepe)

16.00 Manisa FK-Gençlerbirliği (Manisa 19 Mayıs)

16.00 Boluspor-Erzurumspor FK (Bolu Atatürk)

19.00 Eyüpspor-Sakaryaspor (Eyüp)

26 Şubat Pazartesi:

20.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Tuzlaspor (11 Nisan)

Kaynak: AA / Spor

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