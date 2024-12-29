Transferi bitirmeye geliyorlar: En-Nesyri'nin bonservisine ödenecek parayla rekor kırılacak

Fenerbahçe'nin transfer için uzun süredir uğraştığı Anderson Talisca'nın takımı Al-Nassr, sarı-lacivertlilerin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri'ye talip olmuştu. 27 yaşındaki futbolcunun Suudi Arabistan ekibine transferiyle ilgili yen bir gelişme yaşandı.

İSTANBUL'A GELİYORLAR

Goal Suudi Arabistan'da yer alan habere göre; Al Nassr yetkilileri, En-Nesyri transferini tamamlamak için somut adımı atmaya karar verdi. Suudi Arabistan takımının sorumlularının, Faslı golcünün transferini bitirmek için haftaya İstanbul'a gelmesinin beklendiği aktarıldı.

FENERBAHÇE 40 MİLYON EURO İSTİYOR

Sezon başında kadrosuna rekor bedelle kattığı En-Nesyri'yi bırakmak istemeyen Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibin yaptığı 35 milyon euroluk teklifi reddetmiş ve 40 milyon euro talep etmişti.

BU RAKAMA GİDERSE REKOR KIRACAK

Söz konusu transfer, 40 milyon euro bandından bir rakama biterse tarihine geçecek. 27 yaşındaki golcü, Türk futbol tarihinin en pahalı satışı olacak ve rekor kıracak. Bu alanda zirveyi 30'ar milyon euroyla Galatasaray'dan Bayern Münih'e giden Sacha Boey ve sarı-lacivertlilerden Premier Ligi ekibi Brighton'ın yolunu tutan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu paylaşıyor.

EN-NESYRI'NIN FENERBAHÇE RAKAMLARI

Sezon başında İspanyol ekibi Sevilla'dan 19.5 milyon euroya transfer edilerek Türk futbolunun en pahalı transferi olan Youssef En-Nesyri, sarı-lacivertlilerde 24 maça çıktı. 27 yaşındaki santrfor, bu karşılaşmalarda 9 gol atıp 3 asist yaparak 12 gollük skor katkısı verdi. Güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olarak gösterilen Faslı golcünün takımıyla 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.