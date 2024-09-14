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Transfer dönemine damga vuran detay! Bunu sadece Galatasaray ve Kasımpaşa yaptı

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Trendyol Süper Lig ekipleri geride kalan yaz transfer döneminde 107'si yabancı olmak üzere 158 futbolcu transfer etti. 6'şar transfer yapan Galatasaray ve Kasımpaşa, transferlerinin tamamında yabancı oyuncuları tercih etti.

Trendyol Süper Lig takımları, birinci transfer ve tescil döneminde kadrolarına 107 yabancı futbolcu kattı. Ligde mücadele eden ekipler, kadrosuna 158 futbolcuyu dahil etti. Yeni transfer edilen oyunculardan 51'ini yerli, 107'sini yabancı futbolcular oluşturdu.

EN FAZLA YABANCIYI GAZİANTEP FK ALDI

Süper Lig takımlarından en fazla yabancı oyuncu transferine Gaziantep FK imza attı. 17 transferle en fazla takviye gerçekleştiren kulüp olan kırmızı-siyahlıların takviyelerinden 12'si yabancı oldu. Gaziantep FK'nin ardından en fazla yabancıyı ise Trabzonspor ve Göztepe aldı. Her iki takım da kadrosunu 13 futbolcuyla takviye ederken, bu oyuncuların 9'u yabancı isimlerden oluştu. Transfer yasağı bulunan Adana Demirspor, Bellona Kayserispor ile Samsunspor kadrolarına takviye yapamazken en az yabancı oyuncuyu 4'er futbolcuyla Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir ve Fenerbahçe transfer etti.

Transfer dönemine damga vuran detay! Bunu sadece Galatasaray ve Kasımpaşa yaptı

EN ÇOK PORTEKİZLİ VE BREZİLYALI GELDİ

Süper Lig'de transfer yapan 16 kulüp, 47 farklı ülke vatandaşı 107 yabancı futbolcuyu kadrosuna katarken bu futbolcular arasında en büyük pay 9'ar oyuncuyla Portekizliler ve Brezilyalılar'ın oldu. Bu oyuncuları 7 Nijeryalı, 6'şar Fransız, Senegalli ve Sırp, 4'er Bosna Hersekli, Hırvat ve İngiliz, 3'er Polonyalı ve Yunan futbolcu takip etti. Arnavutluk, Belçika, Çekya, Demokratik Kongo, Fas, Gana, Gambiya, İtalya, Kamerun ve Romanya vatandaşı 2'şer oyuncu Süper Lig kulüpleriyle sözleşme imzaladı.

Bu ülkeler dışında Almanya, Angola, Arjantin, Avusturya, Bulgaristan, Cezayir, Curaçao, Danimarka, Ekvador, Fildişi Sahili, Güney Kore, İspanya, İsviçre, Japonya, Karadağ, Kongo, Kosta Rika, Macaristan, Mali, Martinik, Norveç, Orta Afrika, Paraguay, Tanzanya, Ukrayna ve Yeşil Burun Adaları vatandaşı olan birer oyuncu da Süper Lig'deki kulüplerle anlaşmaya vardı.

Transfer dönemine damga vuran detay! Bunu sadece Galatasaray ve Kasımpaşa yaptı

GALATASARAY VE KASIMPAŞA SADECE YABANCI TRANSFERİ YAPTI

Süper Lig'de kulüpler 107 yabancı futbolcuyla sözleşme imzalarken Galatasaray ve Kasımpaşa, transferdeki tercihlerin tamamını yabancı oyunculardan yana kullandı. 2 kulüp de kadrosuna 6'şar yabancı futbolcu dahil ederken, Kasımpaşa bu transferlerin tamamını yurt dışındaki kulüplerden, Galatasaray ise 5 oyuncuyu yurt dışından, Michy Batshuayi'yi ise yurt içinden kadrosuna kattı.

Yabancı futbolcu transfer sayıları şu şekilde;

  • Gaziantep FK - Transfer: 17 / Yabancı: 12
  • Göztepe - Transfer: 13 / Yabancı: 9
  • Trabzonspor - Transfer: 13 / Yabancı: 9
  • Konyaspor - Transfer: 16 / Yabancı: 8
  • Bodrum FK - Transfer: 13 / Yabancı: 7
  • Çaykur Rizespor - Transfer: 10 / Yabancı: 7
  • Sivasspor - Transfer: 8 / Yabancı: 7
  • Antalyaspor - Transfer: 10 / Yabancı: 6
  • Beşiktaş - Transfer: 8 / Yabancı: 6
  • Eyüpspor - Transfer: 10 / Yabancı: 6
  • Galatasaray - Transfer: 6 / Yabancı: 6
  • Hatayspor - Transfer: 7 / Yabancı: 6
  • Kasımpaşa - Transfer: 6 / Yabancı: 6
  • Alanyaspor - Transfer: 8 / Yabancı: 4
  • Başakşehir - Transfer: 6 / Yabancı: 4
  • Fenerbahçe - Transfer: 7 / Yabancı: 4
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

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