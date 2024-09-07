TransAnatolia Uluslararası Rally Raid Yarışı Van'da Son Buldu

Uluslararası Rally Raid yarışı TransAnatolia 31 Ağustos'ta Mersin'den start aldı. 14'üncü kez düzenlenen yarışa Türkiye'nin yanı İtalya, İsviçre, Belçika, Romanya, Fransa, Hollanda, Almanya, İspanya, Japonya ve Birleşik Krallık'tan sporcular katıldı. Yarışlar Mersin'den başlayıp ilk kez motor sporlarına ev sahipliği yapan Van'da sona erdi. Yerli ve yabancı sporcuların katıldığı ve 2 bin 200 kilometrelik parkurda motosiklet kategorisinde Sherco takımından İspanyol Lorenzo Sanchez Santolino 18 saat 47 dakika 58 saniye ile birinci olurken, Yamaha takımından İtalyan Allessandro Botturi, 18 saat 49 dakika 62 saniye ile ikinci, Yamaha takımından İtalyan Matteo Drusiani, 19 saat 28 dakika 11 saniye ile yarışı üçüncü tamamladı. Otomobil klasmanı SSV kategorisinde Büyük Britanya ve Fransa'dan yarışa katılan Paul Severin-Delphine Delfino ekibi 20 saat 28 dakika 14 saniye ile birinci olurken, Fransız Jean Luc Ceccaldi-Remi Boulanger ikilisi 22 saat 10 dakika 23 saniye ile ikinci, Japon ve Fransız Shinsuke Umeda-Paul Durame ikilisi ise 22 saat 23 dakika 46 saniye ile yarışı üçüncü bitirdi.

Otomobil kategorisinde de Dacia Duster ile Romanya'dan yarışa katılan Marian Andreev-Marius Pop 27 saat 16 dakika 29 saniye ile birinci oldu. Mitsubishi L 200 ile yarışan Ahmet Bağce - Uğur Tepe 37 saat 36 dakika ile ikinci, Suzuki Grand Vitara ile Alican Eriç-Ergün Örentel ikilisi 67 saat 3 dakika 21 saniye ile yarışı üçüncü bitirdi.

Yarışların sona ermesinin ardından Van Müzesi önünde ödül töreni düzenlendi. Törene Van Valisi Sayın Ozan Balcı, TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar ve TransAnatolia Sportif Direktörü Orhan Çelen, kurum amirleri katıldı. Vali Balcı, güzel bir etkinlik olduğunu belirterek, "İnşallah önümüzdeki yıl da böyle bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Katılım sağlayan yerli ve yabancı yarışmacılara teşekkür ederim" dedi. Törende konuşan TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar ise motor sporlarında 14 yıldır bu aktiviteyi yapmanın büyük özveri isteğini belirterek, bu büyük organizasyonda emeği geçen tül ekibe teşekkür etti.

TransAnatolia Sportif Direktörü Orhan Çelen, "3 bin yıllık geçmişe sahip kentinize bu yüzyıllar boyunca herhalde yüzlerce kervan gelmiştir. Ama tahmin ediyorum 21. yüzyılda gelen ilk kervan biziz. 13 ülkeden 150 araçla TransAnatolia kervanı Mersin'den yola çıktı ve bugün Van'da. Ülkemizin zengin coğrafyası, tarihi ve kültürü yabancı konuklarımıza o kadar mutluluk ve keyif verdi ki buraya gelinceye kadar biz bu sebeple ülkemizin tanıtımına katkı sağladığımız için çok mutluyuz. 14'üncü TransAnatoliayı kazasız belasız Van'da bitirdik. Van'da bulunmaktan hepimiz çok mutluyuz. Bize gösterdiğiniz misafirperverlik için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.