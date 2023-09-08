TransAnatolia Rally Raid Yarışı 5. Gün Tamamlandı

Dünyanın en zorlu rally raid yarışlarından olan TransAnatolia'da 5. gün tamamlandı. Yarışmacılar Ankara'dan start alarak Afyonkarahisar'a kadar 355 kilometre yol katederek günü tamamladı. Yarışta motosiklet, otomobil ve kamyon kategorilerinde birincilikler belirlendi.

Dünyanın en zorlu rally raid yarışlarından olan ve bu yıl 13'üncüsü düzenlenen TransAnatolia'da 5. gün tamamlandı.

Samsun'dan 2 Eylül'de başlayan yarışın beşinci gününde Ankara'nın Haymana ilçesinden start alan yarışmacılar, Sakarya ve Frigya özel etaplarının ardından 355 kilometre yol katederek günü Afyonkarahisar'da tamamladı. Yarışmacılar, Frigya Vadisi'nin büyülü ortamında fotoğraf molası verdi.

TransAnatolia'da 13 ülkeden 122 yarışmacı, 17 il sınırından geçerek 2 bin 350 kilometre yol katedecek. Yarışmacılar bugüne kadar Strabon, Tokat, Kösedağ, Çayıralan, Felahiye, Belirsırma, Tuz Gölü, Sakarya, Frigya ve Afyon etaplarında toplam 1770 kilometreyi geride bıraktı.

Castrol POWER1 motosiklet kategorisinde Yamaha takımından Andorralı sporcu Pol Tarres 12 saat 7 dakika 51 saniye ile birinci, Yamaha takımından İtalyan Alessandro Botturi 12 saat 19 dakika 28 saniye ile ikinci, Aprilla takımından İtalyan sporcu Jacopo Cerutti ise 12 saat 19 dakika 41 saniye ile üçüncü olarak bitiş çizgisini gördü.

Otomobil kategorisinde SSV sınıfında İranlı Hamed Salimi Mavi ve Kiarash Zare Rafie ikilisi 19 saat 59 dakika ile birinci, Türkiye'den Eren Alver ve Kerem Deveci ikilisi 24 saat 16 dakika ile ikinci, İranlı Ghasem Mohammmadzadeh ve Mahmoodreza Ebedian 49 saat 13 dakika ile üçüncü oldu.

Otomobil sınıfında ise Suzuki Grand Vitara ile yarışan Murat Kamil Altun ve Tuvana Sayar çifti 17 saat 56 dakika ile birinciliklerini korurken, Toyota Hilux ile yarışan Bekir Kuvvet Erim ve Medeni Soysal ikilisi 18 saat 43 dakika ile ikinci, Mitsubishi L200 ile yarışan Hüseyin Kurt ve Mert Tepe ikilisi ise 19 saat 40 dakika ile üçüncü sırada yer aldı.

Kamyon sınıfında ise Mercedes Unimog ile yarışan İtalyan Marino Mutti ve Andrea Mazzoleni ikilisi 20 saat 59 dakika ile liderliği korurken, Tatra 815 T ile yarışan İngiliz Holly Wicklow, Dan Scaar ve Joe Peake ekibi 25 saat 47 dakika ile ikinci oldu.

TransAnatolia'ya ilk kez katılanlar arasında günün en iyi derecesini yapan yarışmacıya verilen Castrol POWER1 en iyi Rookie özel ödülünü Hollandalı sporcu Alex Sluyter aldı.

Yarışın 6. gününde Afyonkarahisar'dan start alacak yarışmacılar, Süvarinin İzinde ve Dumlupınar özel etaplarıyla birlikte toplam 269 kilometre yol katederek günü Kütahya Simav'daki kamp alanında noktalayacak.