TransAnatolia Rally Raid Başlıyor

TransAnatolia Rally Raid, bu yıl aralarında profesyonel fabrika takımlarının da bulunduğu 13 ülkeden 125 yarışmacı, 84 araç ile start alacak. 2.350 km uzunluğunda yarış parkuru olan TransAnatolia'nın startı 2 Eylül'de Samsun'dan verilecek olup, yarış 9 Eylül'de İzmir'de sona erecek.

TransAnatolia Rally Raid, bu yıl aralarında profesyonel fabrika takımlarının da bulunduğu 13 ülkeden 125 yarışmacı, 84 araç ile start alacak. 2.350 km uzunluğunda yarış parkuru olan TransAnatolia'nın startı 2 Eylül'de Samsun'dan verilecek olup, yarış 9 Eylül'de İzmir'de sona erecek.

2010 yılında ilk start'ı verilen TransAnatolia Rally Raid, bu yıl 2-9 Eylül tarihleri arasında 13. kez düzenleniyor. Yarışa aralarında profesyonel fabrika takımlarının da bulunduğu 13 ülkeden 125 yarışmacı ve 84 araç katılıyor. 125 yarışmacının 43'ünü yabancı yarışçıların oluşturduğu TransAnatolia'ya bu yıl İtalya, İspanya, Portekiz, Fransa, Hollanda, İran ve İngiltere gibi ülkelerden katılım var.

Castrol POWER1 motosiklet kategorisinde 40 motosiklet rally, 5 motosiklet ise raid olarak yarışa katılırken, otomobil kategorisinde; 12 otomobil rally, 5 SSV, 21'i ise raid olarak yarışacak. Bu yıl kamyon kategorisinde ise İngiltere ve İtalya'dan 2 yarışmacı yer alıyor.

2350 km uzunluğundaki zorlu bir parkuru olan TransAnatolia'nın startı 2 Eylül'de Samsun'da verilecek. Cumhuriyetin 100.yılına özel hazırlanan ve Kurtuluş Savaşı'nın izlerinden gidecek bu yılki yarışın parkuru adeta tarih kokuyor. Yarışmacılar Samsun'dan sonra sırasıyla Amasya üzerinden Sivas'a ulaşacak. Sakarya Meydan Muharebe Alanı ve Çiğiltepe'den itibaren Dumlupınar Meydan muharebe alanından geçerek Simav'a ulaşacak yarışmacılar, 9 Eylül'de İzmir'de finişi görecek.

Dünyanın en büyük ve zorlu rally raid yarışlarından TransAnatolia; bu yıl da T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı izni, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) desteğiyle düzenleniyor. - İSTANBUL