Trabzonspor maçının ardından / Metin eklendi

ZİRAAT Türkiye Kupası A Grubu 4'üncü hafta karşılaşmasında RAMS Başakşehir FK sahasında Trabzonspor'a 4-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Çeyrek finale yükseldikleri için mutlu olduklarını dile getiren Fatih Tekke, "Çeyrek finale yükseldiğimiz için çok mutluyuz. Olması gereken de buydu ama zor bir karşılaşma oldu. Zor olacağını biliyorduk. Türkiye'deki en güçlü kadrolardan birine karşı oynadık. Alternatifleri ve yeteneği açısından da iyi kadroları var. Genel hatlarıyla oyun içindeki alan olarak top bizde olduğu durumlarda final öncesi yapamadığımız şeyler var. Bizim açımızdan belli süreleri sene boyunca göremeyen oyuncuların sürelerini artırmak gibi bir durum da vardı. Oyuncularımız ellerinden gelenin en iyisini yaptı" diye konuştu.

'ŞİMDİ LİGE DÖNECEĞİZ'

Kupada çeyrek finale yükseldiklerini ve şimdi ligde döneceklerini söyleyen Tekke, "Hızlı hücumdan bir gol daha yedik. Akabinde giren oyuncuların coşkusuyla oyun bizim lehimize döndü. Teknik adam takımıyla oynadık. Onlara da başarılar dilerim. İyi bir karşılaşma oldu. Çeyrek finale çıktık. Şimdi lige döneceğiz, sakatlarımız ve hazır olmayanlar var. Önümüzde zor maçlar var. Mental ve fiziksel hazırlanmaya devam edeceğiz. Oyun evriliyor, oyun değişiyor. Birkaç formasyon üzerinden oynanıyor, tek formasyon değil. İyi yoldayız. Kesinlikle daha iyi olabiliriz. Taraftarımız çok coşkuluydu, sağ olsunlar. Oyuncularım iyi çalışıyor. Herkes ciddi pozitif enerji saçıyor ama burada beklenti ne ? Ben beklentiyi gerçekçi düzleme oturttuğumda insanlar bana kızıyor. Şu an önde gidiyoruz. İnşallah böyle devam eder" dedi.

'ONUACHU'YA SAHİP OLDUĞUMUZ İÇİN ÇOK ŞANSLIYIZ'

Nijeryalı santrfor Paul Onuachu'nun daha çok gol atması gerektiğine dikkat çeken Tekke, "Onuachu'nun bence daha fazla gol atması lazım. Öyle bir oyuncu. Onuachu'nun antrenmanı her şeyiyle antrenman. Tam bir profesyonel antrenman. Onuachu her antrenmanda yüzde yüzünü veriyor. Maçta istediklerimin bazen çok azını yapıyor, beni kızdırıyor ama antrenmanı yüzde yüz. Gol atma isteği hep var. Saygıyı, alkışı hak ediyor. İlla gol atması gerekmiyor. O mücadeleyi bize verince bize geçiyor. Ona sahip olduğumuz için çok şanslıyız" ifadelerini kullandı.

NURİ ŞAHİN: 2'NCİ GOL VE KIRMIZI KART KIRILMA ANIYDI

Karşılaşmanın ilk yarısında tedirgin bir oyun oynadıklarını belirten RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, "İlk yarı çok kötü bir oyun daha doğrusu tedirgin bir oyun vardı. İlk 5 dakika fena başlamadık ama yediğimiz golden sonra hiç istediğimiz gibi oynayamadık. İkinci yarı 25-30 dakika domine ettik. Maçın kırılma anı yediğimiz 2'nci gol ve kırmızı karttı. Bu tarz güçlü takımlara karşı 90-95 dakika iyi oynaman gerekiyor. İyi bir yoldayız. Son eşiği atlamamız lazım. Kupadan elendik, Trabzonspor'a başarılar diliyorum. Artık lige odaklanacağız" şeklinde konuştu.

'İLK YARIDA KENDİ OYUNUMUZU SAHAYA YANSITAMADIK'

Zirvede yer alan takımların arasına girmek istiyorlarsa maçın her anını iyi oynamaları gerektiğine dikkat çeken Nuri Şahin, sözlerini şöyle noktaladı:

"İlk yarıda çok açık verdiğimiz düşünmüyorum, golü de duran toptan yedik. İlk yarıda kendi oyunumuzu sahaya yansıtamadık. İlk yarıyı domine eden olmadı. Oynayabileceğimiz alanlar vardı, onları oynamadık. Konya maçı daha farklıydı açıkçası. Onların baskısını kıramamıştık, iki maçı ayrı tutmak lazım. Bazı rakiplere karşı bazı günlerde 3 puan alabiliyorsun ama Başakşehir olarak zirvedeki takımların arasına girmek istiyorsak maçın her anını iyi oynamamız gerekiyor."

