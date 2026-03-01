Haberler

Trabzonspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. haftasında RAMS Başakşehir ile yapacağı karşılaşma için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda dinamik ısınma ve pas çalışması yapıldı.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. haftasında 3 Mart Salı günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma çalışması gerçekleştirildi.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel çalışmanın ardından sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA / Hasan Taşcan
Trump: İran'daki yeni liderlik görüşmek istiyor, ben de kabul ettim

Trump, İran'ın kendisinden istediğini açıkladı: Kabul ettim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TSK ile ilgili sandal ifadeler kullanan fenomen Ece Ronay'a soruşturma başlatıldı

TSK ile ilgili skandal ifadeler kullanan fenomene soruşturma

Pakistan Başbakanı Şerif: Hamaney'in öldürülmesi uluslararası hukuka aykırıdır

Trump'ı Nobel'e aday göstermişti! Hamaney'in öldürülmesine olay yorum
ABD ordusu, İran gemisini batırdı

Dünya diken üstünde! Savaş denize yayıldı, vurulan gemi battı
Trump mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat

Mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat
TSK ile ilgili sandal ifadeler kullanan fenomen Ece Ronay'a soruşturma başlatıldı

TSK ile ilgili skandal ifadeler kullanan fenomene soruşturma

Mahmud Ahmedinejad öldürüldü

İran'ı sarsacak bir haber daha: Ahmedinejad da öldürüldü
Antalyaspor-Fenerbahçe mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu

Geri döndüler! İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i