Trabzonspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. haftasında RAMS Başakşehir ile yapacağı karşılaşma için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda dinamik ısınma ve pas çalışması yapıldı.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. haftasında 3 Mart Salı günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma çalışması gerçekleştirildi.
Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel çalışmanın ardından sona erdi.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: AA / Hasan Taşcan