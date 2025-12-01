Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Hazırlıklarını Sürdürüyor

TRABZONSPOR, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda oynayacağı İmaj Altyapı Van Spor FK maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü turunda sahasında oynayacağı İmaj Altyapı Van Spor FK maçı hazırlıklarına bugün saat 15.00'da yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve rondo çalışması yapıldı. Taktik çalışması ile devam eden antrenman, dar alanda oyun çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavililer, hazırlıklarına yarın saat 15.00'da yapacağı antrenmanla devam edecek.