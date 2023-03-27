Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Kafkas: İhtarı dava konusu yapmamak için 'kongre kararı alın' dedik

Trabzonspor'un olağanüstü genel kurulunda başkan seçilen Ertuğrul Doğan'ın başkanlığındaki yönetim kurulu üyesi Zeyyat Kafkas, "İhtarı dava konusu yapmamak için 'kongre kararı alın ve bunları yeni bir enerjiyle çözelim' dedik.

Trabzonspor'un olağanüstü genel kurulunda başkan seçilen Ertuğrul Doğan'ın başkanlığındaki yönetim kurulu üyesi Zeyyat Kafkas, "İhtarı dava konusu yapmamak için 'kongre kararı alın ve bunları yeni bir enerjiyle çözelim' dedik. Tam da o yüzden bu kararı alıp kongreye gittik. Ayın 30'u itibariyle hiçbir oyuncu serbest kalmayacaktır. Yönetimlerde devamlılık esastır ve bu dönem gayet yerine oturdu diye düşünüyorum. Orhan Ak ile oradaki başarıya göre belki devam ederiz, belki yeni bir arayışa girebiliriz" dedi.

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'nun istifasıyla girilen olağanüstü genel kurul sürecinde önceki dönemde asbaşkan olan Ertuğrul Doğan, tek aday olarak girdiği kongrede kulübün yeni başkanı seçildi. Doğan'ın başkanlığındaki yönetim kurulu üyesi Zeyyat Kafkas, DHA'ya özel açıklamalarda bulundu.

Ödemeleri azaltmak adına ilk etapta kadro maliyetini düşürmeyi istediklerini söyleyen Kafkas, "Gerçekten birim 20-25 milyon bandını geçmeyen bir oyuncu bütçemiz olması gerekiyor ve aynı şekilde üretip yarışma modeliyle sürdürülebilir ekonomik modeli ortaya koymamız gerekiyor. Hayalci olmamak gerekiyor. 10 sene sonra gelen şampiyonluğumuzu çok güzel kutladık, dünyaya örnek kutlamalar oldu. Çok gurur duyduk. Hepimiz çok heyecan yaşadık ama bugün borç 3 milyara dayandıysa, 2 milyara düştüğü zaman da kutlamalar ve alkışlamalar yapılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.