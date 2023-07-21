Trabzonspor, Yiğit Emre Çeltik'i takibe aldı

Trabzonspor, 2022-2023 sezonunu Polonya 2. Lig ekiplerinden Podbeskidzie takımında kiralık olarak tamamlayan Yiğit Emre Çeltik'i takibe aldı. Türk oyuncu ile ilgilenen Süper Lig'den başka ekiplerin de olduğu belirtildi.

Trabzonspor, 2022-2023 sezonunu Polonya 2. Lig ekiplerinden Podbeskidzie takımında kiralık olarak tamamlayan Yiğit Emre Çeltik'i takibe aldı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, orta saha oyuncusu Yiğit Emre Çeltik'in durumunu öğrenmek için futbolcunun kendisi ve menajeriyle iletişime geçti. Türk oyuncu ile ilgilenen Süper Lig'den başka ekiplerinin de olduğu öğrenildi.

Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi? — Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023