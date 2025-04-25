Trabzonspor Yarı Finalde, Fenerbahçe ve Galatasaray Hazırlıklara Devam Ediyor
Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde Avusturya'nın Salzburg takımıyla karşılaşacak. Galatasaray, Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürürken, Fenerbahçe de Gaziantep FK maçına hazırlıklarını tamamlamak üzere. Maçlar ve takımların durumu hakkında detaylar.
Hatayspor (Tüpraş)
UEFA GENÇLİK LİGİ
15.00 Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, İsviçre'de oynanacak UEFA Gençlik Ligi yarı final maçında Avusturya'nın Salzburg takımıyla karşılaşacak. Bordo-mavililer, Avusturya ekibini yenmesi halinde, 28 Nisan Pazartesi günü aynı sahada AZ Alkmaar - Barcelona eşleşmesinin galibiyle finalde karşı karşıya gelecek.
19: 00 AZ Alkmaar - Barcelona
GALATASARAY
11.00 Sarı-kırmızılılar, Eyüpspor karşılaşmasının çalışmalarına devam edecek.
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
20.30 Takım Gaziantep'e gidecek.
22.00 Kente varış.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor