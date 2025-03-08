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Trabzonspor ve Hatayspor Beraberliği

Trabzonspor ve Hatayspor Beraberliği
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, sahasında Hatayspor ile karşılaştı ve maçın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sona erdi. Hatayspor'un 22. dakikada Görkem Sağlam ile bulduğu gole, Trabzonspor 42. dakikada Zubkov ile yanıt verdi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, sahasında Hatayspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sona erdi.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

22. dakikada Fernandes'in ortasında Görkem Sağlam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gitti. 0-1

24. dakikada Hüseyin Türkmen'in sağ taraftan ortasında Sikan'ın kafa vuruşunda top kaleci Bekaj'da kaldı.

42. dakikada Sikan'ın ceza sahası sol çaprazından yaptığı ortada, Zubkov'un kafa vuruşu kaleciden döndü. Dönen topu iyi takip eden Zubkov, meşin yuvarlağı yarım voleyle ağlara gönderdi. 1-1

Hakemler: Alper Akarsu, Hakan Yemişken, Mustafa Savranlar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Lundstram, Batagov, Arif Boşluk, Mendy, Okay Yokuşlu, Visca, Zubkov, Sikan, Banza

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Ahmet Doğan Yıldırım, Serdar Saatçi, Salih Malkaçoğlu, Cham, Ozan Tufan, Falcorelli, Draguş, Enis Destan

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Hatayspor: Bekaj, Kerim Alıcı, Kilaman, Calvo, Cemali Sertel, Massanga, Abdulkadir Parmak, Görkem Sağlam, Boutobba, Fernandes, Aboubakar

Yedekler: Demir Sarıcalı, Emir Dadük, Recep Burak Yılmaz, Cengiz Demir, Baran Sarka, Ali Yıldız, Okoronkwo, Pedro, Deniz Aksoy

Teknik Direktör: Murat Şahin

Goller: Görkem Sağlam (dk. 22) (Hatayspor), Zubkov (dk. 42) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Kilama, Calvo (Hatayspor), Zubkov (Trabzonspor) - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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