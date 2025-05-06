Trabzonspor ve Galatasaray Türkiye Kupası Finali Öncesi Basın Toplantısı Düzenleyecek
Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesinde Trabzonspor ve Galatasaray ortak basın toplantısı yapacak. Toplantı 13 Mayıs'ta Gaziantep Stadı'nda gerçekleşecek.
Trabzonspor ve Galatasaray arasında oynanacak 63. Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakası öncesi ortak basın toplantısı düzenlenecek.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre karşılaşmanın oynanacağı Gaziantep Stadı'nda, 13 Mayıs Salı günü gerçekleştirilecek ortak basın toplantısı, saat 19.30'da başlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda final mücadelesi, 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor