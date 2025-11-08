Haberler

Trabzonspor ve Alanyaspor 1-1 Berabere Kaldı

Trabzonspor ve Alanyaspor 1-1 Berabere Kaldı
Güncelleme:
Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, sahasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, kötü bir oyun sergilediklerini ve 2 puan kaybettiklerini söylerken, Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira ise takımının performansından memnun olduğunu ifade etti.

Selçuk BAŞAR/TRABZON, SÜPER Lig'in 12'nci haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ile Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira karşılaşmayı değerlendirdi.

TEKKE: KÖTÜ BİR MAÇ, KAYBEDİLMİŞ 2 PUAN, ÜZGÜNÜZ

Karşılaşmayı değerlendiren Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, kötü oynadıklarını ancak 1 puanı iyi olarak değerlendirdiklerini söyleyerek, "Kötü bir maç, kaybedilmiş 2 puan, üzgünüz ama bu kadar kötü bir maça 1 puan hanemize artı olarak 1 yazabiliriz. Bu da iyi denilebilir. Oyunun ilk bölümü, ilk 15-20 dakika istediğimizin birçoğu oldu diyebilirim. Sonrasında baskılarımızın yine hızının düşmesi, rakibin baskılarımızı kırması ve top bizdeyken yine özellikle ön bölümde yine istediğimiz çok tekrar ettiğimiz ama istediğimiz şeylerin birçoğunun olmayışı. İkinci yarı oyunun ilk başında yine formasyon değişerek bir baskı yine kırıldık. Sonrasında çok üretken olamadığımız ki bir1-2 tane pozisyon var. Onun haricinde beklerken bu kadar çok pozisyon, bu kadar baskımıza sokmamız bizim zaten temel problemlerimizden bu bugün devam etti. Dolayısıyla çok olumlu konuşabileceğim sadece maçın ilk bölümü 20 dakika diyebilirim. Onun haricinde son bölümde risk alabildiğimiz dışardan içeri soktuğumuz ve alabildiğimiz en fazla riski aldık bence. Bu da çok sahaya yansımadı. Dolayısıyla 1 puan. Alanyaspor'u da tebrik ederim, gayet cesur oynadılar, iyi oynadılar. Onlara da başarılar. Biz duygu olarak, aşağıda kalmamamız gerektiğini ve maç kolay kazanılmazı bir kez daha deneyimledik. Bu hepimize, bana, ekibime ve tüm oyuncularıma bir uyarı olsun. Yani hazırlanışı ve yaşayışı bakımından değerlendirdiğinizde tabi ki Arseniy'in, Savic'in olmayışı çok etken. Özellikle top bizdeyken baskı kırmada. Ama bazen bu nasipsizlikler olabiliyor, talihsizlik diyelim ona. Çünkü Arseniy Cuma günü sakatlandı sahanın dışında. Yapacak bir şey yok. Kaybedilmiş 2 puan diye bakmıyorum ben. Dolu tarafından bakalım, çok kötü bir oyun ve 1 puan iyi diyelim" dedi.

PEREİRA: ALANYASPOR BURADA 2 PUAN KAYBETTİ

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira ise değerlendirmesinde rakipleri karşısında 2 puan kaybeden taraf olduklarını ifade ederek, "Bence bugün maçın bugün iki bölümü vardı. Bu iki bölüm maçın ilk yarısı ve ikinci yarısı olarak değil yediğimiz golün öncesi ve sonrası olarak iki bölümden oluşuyor. Yediğimiz gole kadar olan bölümde oyuncularım sanki biraz korkmuş gibi sanki maçı izliyorlardı, ne olacak diye bekliyorlar gibiydi. Golden sonra oyuncularım kendilerine geldiler ve kendi içlerinde özgürleştiler. Daha sonra bizim açımızdan iyi bir maç olduğunu siz de izlediniz zaten. Ben istatistiklere bakmadım ama buraya gelip kaleye 24 tane şut atan başka bir takım yoktur herhalde. Ayrıca oyuncularım maç içerisinde 4-5 tane çok net gol pozisyonuna girdiler. Oyuncularımın yediğimiz golden sonraki performanslarından çok memnunum. Eğer biz bu maçı 1-0 veya 2-1 kaybetseydik de ben burada gururlu bir hoca olarak karşınızda olurdum. Siz de biliyorsunuz futbolda sonuç 3 puan çok önemli. Benim için de önemli ama daha önemlisi sahada gösterdikleri mentalite ve karakter. Bu beni mutlu ediyor. Puanlardan daha önemli. Trabzonspor'a tüm saygımla söylüyorum, burada dürüst olmak gerekiyorsa bence bugün Alanyaspor burada 2 puan kaybetti" diye konuştu.

