Trabzonspor'un Yeni Transferi Wagner Pina Trabzon'a Geldi

Trabzonspor'un Yeni Transferi Wagner Pina Trabzon'a Geldi
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Trabzonspor'un Portekizli futbolcu Wagner Pina, yeni bir maceraya hazır olduğunu belirterek Trabzon'a geldi. Pina, Türkiye liginin kalitesine ve kulbün geçmişine dair düşüncelerini paylaştı.

Trabzonspor'un yeni transferi Portekizli futbolcu Wagner Pina, gece saatlerinde Trabzon'a geldi.

Trabzonspor'un, Portekiz temsilcisi Estroil'den kadrosuna kattığı 22 yaşındaki sağ bek Wagner Pina, Trabzon'a geldi. Havaalanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Pina, yeni bir maceraya atılmak için hazır olduğunu belirtti. Wagner Pina, "Gayet iyiyim, mutluyum, yeni maceraya hazırım. Her şey çok hızlı gelişti. Ben de gelmek istiyordum, son teklifi bekliyordum ve çabucak karar verdim" dedi.

Trabzonspor hakkında daha önce bilgi sahibi olduğunu belirten Portekizli oyuncu, "Pereira, Bosingwa gibi isimlerden dolayı kulübü biliyordum. Milli takımdan arkadaşım Djaniny de bana Trabzonspor hakkında bilgiler verdi" ifadelerini kullandı.

Forma numarası konusunda henüz karar vermediğini söyleyen Pina, "Hangi numarayı giyeceğime henüz karar vermedim. Türkiye liginin çok kaliteli bir lig olduğunu biliyorum. Avrupa'dan birçok iyi oyuncunun burayı tercih ettiğini görüyoruz" şeklinde konuştu.

Teknik Direktör Fatih Tekke ile henüz bir görüşme yapmadığını da dile getiren Wagner Pina, "Hocamla yüz yüze görüştüğümüzde detaylı bir konuşma yapacağız. Hedefim burada kalıcı olup başarılar elde etmek ve takıma katkı sağlamak" cümlelerine yer verdi.

Pedro'yu önceden tanıdığını ifade eden Pina, "Pedro gayet iyi bir oyuncuydu, burada çok iyi işler yaptı. Onun başardıklarını ben de başarmak istiyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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