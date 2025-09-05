Trabzonspor'un Yeni Transferi Bouchouari Resmen Duyuruldu

TRABZONSPOR, dün sabah Trabzon'a getirdiği yeni transferi Benjamin Bouchouari'yi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildiğini duyurdu.

Trabzonspor, yeni transferi Benjamin Bouchouari'yi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildiğini açıkladı. Bordo-mavililer, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için 3+1 yıllık sözleşme ve 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında AS Saint Etienne ile anlaşmaya vardı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Benjamin Bouchouari ile, opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir sezon için 1 milyon Euro garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde oyuncuya, 2028-2029 futbol sezonu için 1 milyon 200 bin Euro garanti ücret ödenecektir. Profesyonel futbolcu Benjamin Bouchouari'nin, kulübümüze kesin transferi konusunda AS Saint Etienne Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; AS Saint Etienne Kulübü'ne, sözleşme fesih bedeli olarak 4 milyon Euro üç taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, yüzde 15'i ödenecektir"

Oyuncunun resmi imza sürecinin ardından Papara Park Stadyumu'nda fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Bordo-mavili formayla objektiflere poz veren Bouchouari, Trabzonspor kariyerine ilk adımı atarak takımla birlikte bu akşam gerçekleştirilen antrenmana katıldı.