Trabzonspor'un Yeni Transferi Bouchouari Resmen Duyuruldu
Trabzonspor, yeni transferi Benjamin Bouchouari'yi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildiğini açıkladı. Bordo-mavililer, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için 3+1 yıllık sözleşme ve 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında AS Saint Etienne ile anlaşmaya vardı.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcu Benjamin Bouchouari ile, opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir sezon için 1 milyon Euro garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde oyuncuya, 2028-2029 futbol sezonu için 1 milyon 200 bin Euro garanti ücret ödenecektir. Profesyonel futbolcu Benjamin Bouchouari'nin, kulübümüze kesin transferi konusunda AS Saint Etienne Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; AS Saint Etienne Kulübü'ne, sözleşme fesih bedeli olarak 4 milyon Euro üç taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, yüzde 15'i ödenecektir"
Oyuncunun resmi imza sürecinin ardından Papara Park Stadyumu'nda fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Bordo-mavili formayla objektiflere poz veren Bouchouari, Trabzonspor kariyerine ilk adımı atarak takımla birlikte bu akşam gerçekleştirilen antrenmana katıldı.