Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Şenol Güneş oldu

Avrupa defterini kapattıktan sonra Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor, teknik direktörlük görevine kulübün efsane ismi Şenol Güneş'i getirdi. Yaklaşık 1 yıldız boşta olan Güneş, son olarak Beşiktaş'ı çalıştırmıştı.

TRABZONSPOR BÖYLE DUYURDU

Trabzonspor, teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş'in getirildiğini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu. Bordo-mavililer bu paylaşıma, "Birlikte başaracağız, yeniden tarih yazacağız. Evine tekrar hoş geldin Şenol Güneş" notunu düştü.

AÇIKLAMA ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Trabzonspor Kulübü, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Şenol Güneş'in sık sık kullandığı bordo-mavi kravat fotoğrafını paylaştı ve Güneş'in 5. dönemine atıfta bulunarak "Ef5sane" ifadesini kullandı.

ERTUĞRUL DOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Teknik direktörlüğe Şenol Güneş'in getirilmesinin ardından bir açıklama yaptı. Doğan'ın açıklamaları şu şekilde;

"Değerli Trabzonsporlular,

Pazartesi günü gerçekleştirdiğimiz yönetim kurulu toplantımızda üç isim üzerinde enine boyuna tartıştık. Takımımızın güçlü bir iskeleti var ve Süper Lig maratonunun henüz başındayız. Bütün bunları üst üste koyunca hedeflerimize daha tecrübeli bir hoca ile varabileceğimize inandık ve efsanemiz Şenol Güneş ile bugün itibarıyla anlaşma sağladık.

Trabzonspor'umuzun hemen hemen her başarısında yer alan, teknik adamlığı döneminde şampiyonluk kazandırmış, bizim gibi düşünen, bizim gibi inanan ve tamamen 'bizden biri' olan Şenol Güneş hocamıza 'yuvana yeniden hoş geldin' diyorum.

Camiamızdan, bir ve beraberce hareket ederek kenetlenmesini, hem hocamıza hem de oyuncularımıza moral olmasını özellikle rica ediyorum. Bu kenetlenmenin, yakın gelecekteki başarılarımız için çok önemli olduğunu da vurgulamak istiyorum.

Saygı ve sevgilerimle…"

TRANSFER TALEBİ

Şenol Güneş, Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmede transfer talebinde bulundu. Güneş'in orta saha ve kanat transferi konusunda talebi olduğu ortaya çıktı. Bu konuda da Trabzonspor scout ekibi ile daha önce yapılan çalışmalarla ilgili görüşme olacak.

İLK RAKİBİ BEŞİKTAŞ

72 yaşındaki teknik adam, resmi duyurusunun yapılmasıyla birlikte perşembe günü takımın başında antrenmana çıkacak. Şenol Güneş, yeni takımında ilk maçına Beşiktaş karşısında çıkacak.

TRABZONSPOR'DA 5. DÖNEMİ OLACAK

Şenol Güneş, daha önce Trabzonspor'da dört farklı dönemde görev yapmıştı. Bordo-mavili takımın başında toplamda 361 maçta sahaya çıkan Güneş, 209 galibiyet, 75 beraberlik ve 77 mağlubiyet aldı.