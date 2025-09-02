Trabzonspor'un Tarihinde En Yüksek Transfer Geliri: Uğurcan Çakır Galatasaray'a 36 Milyon Euro'ya Transfer Oldu

TRABZONSPOR'un transfer gelirlerinde zirve Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a satışıyla güncellendi. Bugüne kadar kadrosundan çıkardığı oyuncularla dikkat çeken satışlar gerçekleştiren bordo mavililerin tarihindeki en yüksek bedelli satışı, sarı kırmızılılara transfer olan milli eldiven oldu. Trabzonspor'dan, bonuslar da dahil olmak üzere toplam 36 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan başarılı file bekçisi, eski takımının yanı sıra Süper Lig'in en pahalı yerli transferi ünvanını da elde etti.

Altyapıdan çıkardığı oyuncularıyla sık sık gündeme gelen Trabzonspor'un en değerli satışları listesi güncellendi. Milli kaleci Uğurcan Çakır'ın rekor transferi listeye damga vururken, Yusuf Yazıcı, Fatih Tekke, Abdülkadir Ömür ve Burak Yılmaz da sıralamada yer aldı. Karadeniz ekibi, yıllar boyunca yetiştirdiği oyuncularla transfer piyasasında dikkat çekti. En yüksek bonservis bedeli 36 milyon Euro ile Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a satışı oldu. Çakır bu rakamla da hem kulüp tarihine hem de Türk futbol tarihine adını yazdırmış oldu.

BORDO MAVİLİLERİN TARİHİ TRANSFER GELİRLERİ

Trabzonspor'un en yüksek bedelli satışları arasında ilk sırada 2025 yılında Galatasaray'a 36 milyon Euro karşılığında transfer olan Uğurcan Çakır bulunuyor. 2019'da 17,5 milyon Euro'ya Lille'e giden Yusuf Yazıcı ikinci sırada yer alırken, 2006'da Zenit'e 7,5 milyon Euro'ya satılan Fatih Tekke üçüncü sırada yer aldı. 2024'te Hull City'ye 5,5 milyon Euro bedelle transfer olan Abdülkadir Ömür dördüncü, 2012'de Galatasaray'a 5 milyon Euro karşılığında giden Burak Yılmaz ise beşinci sırada bulunuyor.

UĞURCAN ÇAKIR – GALATASARAY (2025)

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Galatasaray'a 33 milyon Euro garanti + 3 milyon Euro bonus olmak üzere toplamda 36 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Bu bedel, kulüp tarihinin en yüksek satış rekoru olarak kayıtlara geçti. Başarılı file bekçisi, eski takımının yanı sıra süper ligin en pahalı yerli transferi ünvanını da elde etti.

YUSUF YAZICI – LILLE (2019)

Altyapıdan yetişen Yusuf Yazıcı, 2019 yazında Fransa ekibi Lille'e 17,5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Uzun süre rekoru elinde bulunduran Yazıcı, Uğurcan Çakır'ın satışına kadar kulüp tarihinin en pahalı satışıydı.

ABDÜLKADİR ÖMÜR – HULL CITY (2024)

Trabzonspor'un altyapısından yetişen bir başka yıldız Abdülkadir Ömür, 2024 kış transfer döneminde İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'ye 5,5 milyon Euro bedelle transfer oldu.

BURAK YILMAZ – GALATASARAY (2012)

Bordo-mavili formayla gol krallığı yaşayan Burak Yılmaz, 2012 yılında Galatasaray'a 5 milyon Euro bonservisle transfer oldu.

FATİH TEKKE – ZENIT (2006)

Trabzonspor'un efsane golcülerinden Fatih Tekke, 2006 yazında Rusya'nın Zenit takımına 7,5 milyon Euro bonservis karşılığında satıldı. O dönem, bordo-mavililerin Avrupa'ya yaptığı en yüksek satış olarak tarihe geçti.