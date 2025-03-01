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Trabzonspor'un Güvenceleri: Uğurcan Çakır ve Simon Banza

Trabzonspor'un Güvenceleri: Uğurcan Çakır ve Simon Banza
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Trabzonspor, Konyaspor ile oynayacağı kritik maçta kaleci Uğurcan Çakır ve forvet Simon Banza'nın performansına güveniyor. Banza bu sezon 16 golle dikkat çekerken, Çakır ise etkili kurtarışlarıyla takımının kalesini koruyor.

Trabzonspor'da bu sezon kalede Uğurcan Çakır, hücum hattında da Simon Banza, gösterdikleri başarılı performansla öne çıkıyor.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da, Teknik Direktör Şenol Güneş kritik mücadelede gözünü takımın en önemli iki ismine çevirdi. Bordo-mavililer, dış saha kötü seriye son vermek isterken, Güneş'in en büyük güvencesi tutanı ve atanı olacak.

Hücum hattında etkili olan Simon Banza ve takım kaptanı kaleci Uğurcan Çakır'ın performansı, Trabzonspor'un bu zorlu karşılaşmadaki en büyük kozu olarak öne çıkıyor. Deplasmanda yaşanan puan kayıplarına son vermek isteyen Şenol Güneş, galibiyetle kötü gidişatı tersine çevirmeyi hedefliyor.

Atan ve tutan

Trabzonspor'un bu sezon gol yollarındaki en büyük silahı olan Simon Banza, ilk sezonunda ligde 16 gole ulaşarak krallık yarışında iddialı konumda yer alıyor. Söz konusu haftalar itibarıyla bordo-mavili takımın son yıllardaki golcü isimleri Onuachu ve Cornelius'u geride bırakan Banza, Sörloth'ü yakalamaya çalışıyor. Karadeniz ekibi, deplasman maçlarında toplam 9 gol atarken, bu gollerin 5'i Banza'dan geldi. Ozan Tufan 2, Visca ve Draguş da 1'er gol kaydetti.

Kaptan Uğurcan Çakır ise kaledeki performansıyla dikkat çekiyor. Kritik kurtarışlarıyla takımını birçok maçta takımını kurtaran Çakır, şu ana kadar kalesinde 28 gol gördü. Başarılı kaleci yandan, 10 maçta da kalesini gole kapattı ve yüzde 76 kurtarış oranına ulaştı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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