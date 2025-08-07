Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu, hedeflerini açıkladı Açıklaması

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Paul Onuachu, "Şehrin insanlarının, taraftarlarımızın bizden beklentilerinden farkındayız. Bizim de hedefimiz her zaman yarışmacı olabilmek, en yukarda olabilmek." dedi.

Southampton Kulübünden bonservisi alınarak bordo-mavili takıma geri dönen Nijeryalı oyuncu, Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdüren takımının antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Golcü futbolcu, Süper Lig'de önemli golcü isimlerin bulunması ve bu oyuncularla rekabetine ilişkin bir soru üzerine, "Futbol böyle bir oyun. Bu oyun içinde mücadele hep var olacak. Benim yapmam gereken kendi takımıma ve yapacaklarıma odaklanmak. Türkiye Süper Ligi'nde önemli oyuncular var. Onlarla tabii ki rekabet içinde olacağız ama dediğim gibi benim adıma odaklanacağım nokta takıma neler katabileceğim ve kendi adıma neler yapabileceğim." diye konuştu.

Tekrar Trabzonspor'da olmanın kendisini çok mutlu ettiğini anlatan Onuachu, "Daha önce oynadığınız bir yere döndüğünüzde taraftarlar da sizi seviyorsa ekstra elinizden gelen bütün mücadeleyi vermeye çalışırsınız. Ben de bunu yapacağım. Çünkü taraftarların bana ne kadar büyük sevgiyle yaklaştıklarını görebiliyorum. Farklı bir enerjiyle burada olacağım. Lig başlayınca, maçlar oynandıkça, adım adım ilerledikçe hem fiziksel hem de güç anlamında daha ileriye gideceğiz. Ben de o mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.

"Hedefim buraya geri dönmekti"

Onuachu, kiralık olarak oynadığı dönemin ardından bordo-mavili takıma geri dönme niyeti ve isteğinin olduğunu herkesin bildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hedefim buraya geri dönmekti. Taraftarların beni ne kadar istediğinin, sevdiğinin farkındaydım. Futbol böyle bir oyun. Kulüpler arasında anlaşma sağlanması gerekiyordu. Trabzonspor'un, beni ne kadar isteğini biliyordum, ben de geri dönmek istemiştim. Ancak oynadığım ve sözleşme imzaladığım kulüp vardı. O kulübe de saygımı göstermem gerekiyordu. Southampton'un kararına saygı duymak zorundaydım. Onlara talebimi iletmiştim, o dönemde olmadı ama şimdi oldu. O dönemde söz vermiştim ama takımımın kararına da saygı duymalıydım."

Takımda sayının fazla olmasının rekabet ortamı açısından olumlu sonuç vereceğine dikkati çeken Onuachu, "Felipe gerçekten genç, hızlı ve güçlü santrfor oyuncusu. Bize büyük katkıda bulunabilecek oyuncu. Onunla beraber veya diğer arkadaşlarımızla oynamak tabii ki güzel olacaktır. Tek santrafor mu, yoksa çift santrafor mu ya da sistemin nasıl olacağının kararını hocamız verecek. Ben tek santrafor da olsa çift santrafor da olsa mutlu olacağım. Önemli olan takıma katkı vermek. Önemli olan oyuncuların her şeyini vermeleri. Burada beraber bir hedefimiz var. Bu hedefe yalnızca herkes elinden gelenin en iyisini yaparsa ulaşabiliriz diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Erzurum kampında sakatlık yaşayan Nijeryalı oyuncu ilk maçta oynayıp oynamayacağına ilişkin ise "Muhtemelen oynayacağım. Eğer bir aksilik ve sıkıntı yaşamazsam, ilk maçta oynayabilecek durumda olabileceğimi düşünüyorum." dedi.

"Birbirimizi tanımamızın çok büyük katkısı olacak"

Nijeryalı golcü futbolcu, önceliğinin teknik direktörlerin taleplerine karşılık vermek olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bu karşılık da kendi kalitemizi, yeteneğimizi aynı şekilde ortaya koymaktır. Biz arkadaşlarımızla önemli bir süredir birlikte çalışıyoruz. Hem saha içinde hem de saha dışında neler yapabileceğimizi, neleri daha iyi yapabileceğimizi görebiliyoruz. Birbirimizi tanıma imkanı var. En ön bölgede ister ben, ister Felipe, Danilo, ister Tony oynasın, kim oynarsa oynasın bütün takım arkadaşlarımız neler yapabileceklerinin farkında oldukları için herkes birbirine yardımcı olmaya çalışacak. Birbirimizi tanımıyor, birbirimizle zaman geçirmeseydik belki yapabileceklerimizin farkında olmadığımız için sıkıntı yaşayabilirdik. Önemli zamandır birlikte çalışıyoruz. Birlikte çalışma ve birbirimizi tanımanın bize saha içinde çok büyük katkıları olacağını düşünüyorum."

Onuachu, takımın ve kendisinin hedefine ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Trabzonspor, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesi ve büyük kulüplerde oynuyorsanız, büyük kulüplerin üyesiyseniz hedefiniz her zaman en iyisini yapabilmektir. Şehrin insanlarının, taraftarlarımızın bizden beklentilerinden farkındayız. Bizim de hedefimiz her zaman yarışmacı olabilmek, en yukarda olabilmek. İnsanların beklentilerine karşılık verebilmek. Takım olarak hedefimiz böyle. Bireysel olarak geçen sefer geldiğimde de ifade etmiştim, kendime rakam anlamında gol hedefi koymuyorum. Olabilecek en yüksek sayıda gol atarak takıma katkıda bulunmaya çalışıyorum. Gol hedefim yok, maç maç değerlendiriyorum. Ama istediğim en fazla sayıda gol atabilmek."

"Nwakaeme ile oynamak beni mutlu ediyor"

Anthony Nwakaeme ile oynamaktan dolayı çok mutlu olduğunu da belirten Nijeryalı oyuncu, "Kendi adıma, 'kardeşim gibi' diyebileceğim çok yakınımda olan oyuncu. Antrenmanlarda yüzümde gülümseme varsa sebebi Tony'dir. Onunla beraberiz ve gerçekten çok iyi hissediyoruz. Tony'i herkes çok beğeniyor. Hem oyuncu hem de insan olarak çok değerli. Topla beraber olduğunda inanılmaz işler yapabiliyor. Onunla beraber düzenli oynamak beni de mutlu ediyor. Tony, hayat anlamında da bir şeyler öğrenebileceğiniz, size yol gösterecek oyuncu. Onunla beraber oynamaktan çok mutluyum." diye konuştu.

Paul Onuachu, Süper Lig'in fiziksel anlamda önemli bir lig olduğunu vurgulayarak, "Güçlü oyuncuların olduğu lig. Genelde de savunma, stoper oyuncuları sırtınızdan baskıya geldiğinde gayet güçlü bir şekilde geliyor. Avrupa'da İngiltere liginde gayet önemli savunma oyuncuları var. Belki aralarında temel fark olarak İngiltere'de Avrupa'da savunma oyuncuları genç ve biraz daha dengeli ve güçlü oyuncular olarak değerlendirebiliriz. Ancak futbol öyle bir duruma geldi ki her takım birbiriyle rekabet halinde olabiliyor." yorumunu yaptı.