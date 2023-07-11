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Trabzonspor'un "Gelenek" paylaşımında genç futbolculara yapılanlara tepkiler çığ gibi: Zorbalık bu

Spor Haberleri

Trabzonspor'da gelenek olarak genç futbolcuların A Takım'a çıkması sonrası saçlarının tecrübeli futbolcular tarafından sıfıra vurulması tepki çekti. Bordo-mavililerin, "Gelenek" ifadesini kullanarak paylaştığı videoya birçok kişi, "Askerdeki tertipçilik gibi" ve "Akran zorbalığı bu" gibi yorumlarda bulundu.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da altyapıdan A Takım'a yükselen futbolcuların saçları sıfıra vuruldu. Bordo-mavililerde gelenek olan ve deneyimli oyuncular tarafından yapılan uygulama sosyal medyada yoğun eleştiri aldı.

TARTIŞMA KONUSU OLDU

Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz ve Abdülkadir Ömür'ün genç futbolcuların saçlarını kestiği anlar sosyal medyada tartışma konusu oldu. A Takım'a yükselen bazı genç futbolcular saçlarının sıfıra vurulmasını istemedi. Ancak deneyimli oyuncuların kendilerini tıraş etmesi sonrası "Canınız sağ olsun" ifadelerini kullandılar.

Trabzonspor'un 'Gelenek' paylaşımında genç futbolculara yapılanlara tepkiler çığ gibi: Akran zorbalığı bu

"BURASI ASKERİYE Mİ?"

Sosyal medyada birçok kullanıcı Trabzonspor'un bu anları "Gelenek" ifadesiyle paylaşmasına tepki gösterdi. Videoya "Askerdeki tertipçilik gibi" ve "Akran zorbalığı bu." yorumları yapıldı.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar şöyle:

Trabzonspor'un 'Gelenek' paylaşımında genç futbolculara yapılanlara tepkiler çığ gibi: Akran zorbalığı bu

Trabzonspor'un 'Gelenek' paylaşımında genç futbolculara yapılanlara tepkiler çığ gibi: Akran zorbalığı bu

Trabzonspor'un 'Gelenek' paylaşımında genç futbolculara yapılanlara tepkiler çığ gibi: Akran zorbalığı bu

Trabzonspor'un 'Gelenek' paylaşımında genç futbolculara yapılanlara tepkiler çığ gibi: Akran zorbalığı bu

Trabzonspor'un 'Gelenek' paylaşımında genç futbolculara yapılanlara tepkiler çığ gibi: Akran zorbalığı bu

Trabzonspor'un 'Gelenek' paylaşımında genç futbolculara yapılanlara tepkiler çığ gibi: Akran zorbalığı bu

Trabzonspor'un 'Gelenek' paylaşımında genç futbolculara yapılanlara tepkiler çığ gibi: Akran zorbalığı bu

Trabzonspor'un 'Gelenek' paylaşımında genç futbolculara yapılanlara tepkiler çığ gibi: Akran zorbalığı bu

Trabzonspor'un 'Gelenek' paylaşımında genç futbolculara yapılanlara tepkiler çığ gibi: Akran zorbalığı bu

Trabzonspor'un 'Gelenek' paylaşımında genç futbolculara yapılanlara tepkiler çığ gibi: Akran zorbalığı bu

Trabzonspor'un 'Gelenek' paylaşımında genç futbolculara yapılanlara tepkiler çığ gibi: Akran zorbalığı bu

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Trabzonspor Spor Haberler

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Yorumlar (8)

serkan kesgin:

Askerde, Okulda, Sokakta şimdi de futbol takımında nedir bu akran zorbalığı. İnsan bari subay traşı yapar

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İbrahim Gürler:

Sizin başka sıkıntınız yokmu? Eğlence olsun diye yapılan bir aktivite bu Üstelik sadece Trabzonspor'da yapılan birşeyde değil. Sizi görende İngiliz kraliyet ailesinde düyüdünüz zanneder. Anadolu çocuğuyuz biz Lahevlaaa :)))

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Ufuk Gökceoglu:

Helal olsun aslanlara, gevşekler anlamaz

Cevap Yaz3211Yayından Kaldır
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