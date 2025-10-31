Haberler

Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu

Güncelleme:
Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında konuk olacağı Galatasaray maçı kamp kadrosunu açıkladı. Bordo-mavililer, uzun süredir sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme dışında tam kadro olarak İstanbul'a gitti.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak dev maçta Galatasaray ile Trabzonspor, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.

TRABZONSPOR'UN KAMP KADROSU

1 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de lider Galatasaray'a konuk olacak Trabzonspor'un kamp kadrosu da belli oldu.

TEK EKSİK NWAKAEME

Bordo-mavili ekip, uzun süredir sakatlığı bulunan ve lisansı askıya alınan Anthony Nwakaeme dışında tam kadro olarak İstanbul'a hareket etti.

İşte Trabzonspor'un kamp kadrosu;

Cemre Yıldız
Yorumlar (1)

