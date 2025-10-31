Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak dev maçta Galatasaray ile Trabzonspor, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.

TRABZONSPOR'UN KAMP KADROSU

1 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de lider Galatasaray'a konuk olacak Trabzonspor'un kamp kadrosu da belli oldu.

TEK EKSİK NWAKAEME

Bordo-mavili ekip, uzun süredir sakatlığı bulunan ve lisansı askıya alınan Anthony Nwakaeme dışında tam kadro olarak İstanbul'a hareket etti.

İşte Trabzonspor'un kamp kadrosu;