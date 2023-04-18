Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Nenad Bjelica, İstanbul'a geldi
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Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica, Trabzonspor için Türkiye'ye geldi. Gece geç saatlerde İstanbul'a gelen Bjelica, buradan Trabzon'a geçecek.
Trabzonspor yeni teknik direktörüne kavuştu. 51 yaşındaki Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica'yı taşıyan uçak, İstanbul'a iniş yaptı.
Tecrübeli teknik direktör, İstanbul'daki bazı detaylar halledildikten sonra kendisini karşılayan ekiple Trabzon'a hareket edecek.
Trabzonspor'un yeni hocası Bjelica'yı gün içinde resmen açıklaması bekleniyor. Son görüşmede bir aksilik çıkmazsa Hırvat hoca resmen imzayı atacak.
20 Ağustos 1971 tarihinde Osijek, Hırvatistan'da doğan Bjelica, aynı zamanda eski bir futbolcu. Evli ve iki çocuk babasıdır. 2018-20 sezonlarında Dinamo Zagreb, 2014-15 sezonunda Spezia Calcio, 2016-18 sezonunda Lech Poznan, 2010-13 sezonlarında Wolfsberger ve son olarak Osijek'in menajerliği ve çalıştırıcılığını yaptı. Nenad Bjelica, 2019-2020 sezonunda 2.20 puan ortalaması yakalamış ve birçok kulübün dikkatini çekti. Bjelica, Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti.
Bjelica, Dinamo Zagreb ile 2017-18, 2018-19 sezonunda lig şampiyonluğu, 2017-18'de ise kupa şampiyonluğu yaşadı.