Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Nenad Bjelica, İstanbul'a geldi

Trabzonspor yeni teknik direktörüne kavuştu. 51 yaşındaki Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica'yı taşıyan uçak, İstanbul'a iniş yaptı.

TRABZON'A GEÇECEK

Tecrübeli teknik direktör, İstanbul'daki bazı detaylar halledildikten sonra kendisini karşılayan ekiple Trabzon'a hareket edecek.

GÜN İÇİNDE AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Trabzonspor'un yeni hocası Bjelica'yı gün içinde resmen açıklaması bekleniyor. Son görüşmede bir aksilik çıkmazsa Hırvat hoca resmen imzayı atacak.

NENAD BJELICA KİMDİR?

20 Ağustos 1971 tarihinde Osijek, Hırvatistan'da doğan Bjelica, aynı zamanda eski bir futbolcu. Evli ve iki çocuk babasıdır. 2018-20 sezonlarında Dinamo Zagreb, 2014-15 sezonunda Spezia Calcio, 2016-18 sezonunda Lech Poznan, 2010-13 sezonlarında Wolfsberger ve son olarak Osijek'in menajerliği ve çalıştırıcılığını yaptı. Nenad Bjelica, 2019-2020 sezonunda 2.20 puan ortalaması yakalamış ve birçok kulübün dikkatini çekti. Bjelica, Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti.

2 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Bjelica, Dinamo Zagreb ile 2017-18, 2018-19 sezonunda lig şampiyonluğu, 2017-18'de ise kupa şampiyonluğu yaşadı.