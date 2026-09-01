Haberler

Trabzonspor’u Gençlerbirliği maçına Hüseyin Çimşir hazırlayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TRABZONSPOR'DA Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışları sürerken, bordo-mavili takımı 6 Eylül Pazar günü oynanacak Gençlerbirliği karşılaşmasına eski teknik direktörlerden Hüseyin Çimşir hazırlayacak.

TRABZONSPOR'DA Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışları sürerken, bordo-mavili takımı 6 Eylül Pazar günü oynanacak Gençlerbirliği karşılaşmasına eski teknik direktörlerden Hüseyin Çimşir hazırlayacak.

Trabzonspor Kulübü, teknik direktörlük göreviyle ilgili yönetim kurulunun çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, yeni teknik direktör belirlenene kadar takımın Gençlerbirliği maçına Hüseyin Çimşir tarafından hazırlanacağı belirtildi.

'SÜREÇ DEVAM EDİYOR'

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde teknik direktörlük göreviyle ilgili olarak Yönetim Kurulumuz çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Yeni teknik direktörümüzün belirlenmesine yönelik süreç devam ederken, takımımızı 6 Eylül Pazar günü oynayacağımız Gençlerbirliği karşılaşmasına eski teknik direktörlerimizden Hüseyin Çimşir hazırlayacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin mahkemeye sevk edildi

Süleymancılar soruşturmasında, eski içişleri bakanı hakim karşısında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

“Stok bitti” bahanesi artık pahalıya patlayacak! Cezası belli oldu

Mağazada bu cevabı duyarsanız kabul etmeyin! Artık cezası var
Milyonların sinir uçlarıyla oynuyan Diego Carlos yolun sonuna geldi

Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi
Trump'ın gözbebeği maden Türkiye’den çıktı! 3 mahalle hemen kamulaştırdı

Trump'ın gözbebeği Türkiye’den çıktı, 3 bölge hemen kamulaştırıldı
Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran 'Grup halinde cinsel ilişki' iddiası

Mide bulandıran "Grup seks" iddiası! 11 kadını işe alacağız diye...
Kimse görmüyor sandılar ama kamera rezilliklerini böyle kaydetti

Kimse görmüyor sandılar ama rezillikleri kamerada

Türk şoförlere Almanya fırsatı! Sınav Türkçe, maaş 250 bin TL

Almanya binlerce Türk işçi alacak! Maaş 250 bin TL
Bir il bu olayı konuşuyor! Eve giren polis ekipleri, 2 genci kanlar içerisinde buldu

Eve giren polis ekipleri, 2 genci kanlar içerisinde buldu