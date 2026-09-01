Trabzonspor’u Gençlerbirliği maçına Hüseyin Çimşir hazırlayacak

TRABZONSPOR'DA Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışları sürerken, bordo-mavili takımı 6 Eylül Pazar günü oynanacak Gençlerbirliği karşılaşmasına eski teknik direktörlerden Hüseyin Çimşir hazırlayacak.

Trabzonspor Kulübü, teknik direktörlük göreviyle ilgili yönetim kurulunun çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, yeni teknik direktör belirlenene kadar takımın Gençlerbirliği maçına Hüseyin Çimşir tarafından hazırlanacağı belirtildi.

'SÜREÇ DEVAM EDİYOR'

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde teknik direktörlük göreviyle ilgili olarak Yönetim Kurulumuz çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Yeni teknik direktörümüzün belirlenmesine yönelik süreç devam ederken, takımımızı 6 Eylül Pazar günü oynayacağımız Gençlerbirliği karşılaşmasına eski teknik direktörlerimizden Hüseyin Çimşir hazırlayacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı