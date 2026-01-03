Haberler

Türk Telekom: 92-84

Türk Telekom: 92-84
Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Trabzonspor, evinde Türk Telekom'u 92-84 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Marcquise Reed 27 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

SALON: Hayri Gür Spor

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Özge Şentürk Bayraktar, Halil Erkoç

TRABZONSPOR: Reed 27, Grant 3, Tinkle 12, Cem Ulusoy 3, Berk Demir 2, Yeboah 11, Hamm 12, Ege Arar, Taylor 15, Delgado 7

TÜRK TELEKOM: Devoe 9, Allman 12, Berkan Durmaz 2, Emircan Koşut, Ata Kahraman 3, Alexander 15, Usher 12, Smith 9, Simonovic 6, Doğuş Özdemiroğlu 12, Bankston 4

1'İNCİ PERİYOT: 25-22

DEVRE: 49-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-64

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü haftasında Trabzonspor, evinde konuk ettiği Türk Telekom'u 92-84 mağlup etti.

Maça hızlı başlayan Trabzonspor, ilk periyotta özellikle Taylor'ın etkili oyunuyla farkı çift hanelere çıkararak çeyreği 25-22 önde tamamladı. İkinci periyotta da kontrolü elinde tutan Trabzonspor, ilk yarıyı da 49-40 önde tamamladı.

Mücadelenin 3'üncü periyodunda savunma disiplinini sürdüren bordo-mavililer, skor üstünlüğünü koruyarak çeyreği 72-64 önde bitirdi. Son periyotta rakibinin geri dönüş çabalarına izin vermeyen Trabzonspor Basket, özellikle pota altı üretkenliği ile skoru kontrol etti ve maçı 92-84 kazanmayı başardı.

Trabzonspor'un son haftalardaki başarılı oyuncusu Marcquise Reed 27 sayı ile hem takımının hem de maçın en skorer ismi oldu.

SALONDA BORDO-MAVİ COŞKU

Hayri Gür Spor Salonu'ndaki tribün desteği maç boyunca hiç susmadı. Bordo-mavili taraftarlar ve maskot Bovi maç boyunca takıma coşkulu bir şekilde destek verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
