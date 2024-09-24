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Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, antrenmanlarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve dar alanda oyun çalışmasıyla başladı.

Anaerobik çalışmayla devam eden idman, 6'ya 6 oyunla sona erdi.

Trendyol Süper Lig'de dün oynanan Gaziantep FK mücadelesinde forma giyen oyuncular, günü izinli geçirdi.

Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Spor

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