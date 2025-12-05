Türkiye Sigorta Basketbol Ligi: Trabzonspor: 92 Tofaş: 87

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Tofaş'ı 92-87'lik skorla mağlup etti.

Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Trabzonspor, Hayri Gür Spor Salonu'nda Tofaş'ı konuk etti. İlk periyodu 26-19, devreyi ise 46-43 önde kapatan bordo-mavililer, üçüncü çeyreği ise 67-67 eşit tamamladı. Trabzonspor, son periyottaki etkili oyunuyla sahadan 92-87 galip ayrıldı. - TRABZON