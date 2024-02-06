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Trabzonspor, Thomas Meunier'i Trabzon'a getirdi

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Trabzonspor, Almanya'nın Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund forması giyen savunma oyuncusu Thomas Meunier'i transfer etti. Meunier, Trabzonspor ile yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini belirterek takıma destek vermeye çalışacağını ifade etti.

Trabzonspor, Almanya'nın Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund forması giyen savunma oyuncusu Thomas Meunier'e Trabzon'a getirdi.

Trabzonspor, ara transfer çalışmaları kapsamında prensip anlaşmasına vardığı Thomas Meunier'i saat 19.30 sıralarında Trabzon'a getirdi. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Thomas Meunier, havaalanına gelen taraftarlara teşekkür etti. Trabzonspor ile yaptıkları görüşmelerin hep olumlu geçtiğini belirten Meunier, "Buraya gelmeden öncede hocamızla da videolu bir görüşme yaptık. Orada duyduğum kelimeler, hocamızın bana ifadesi ve kulübün projesi beni çok mutlu etti. Projeleri duyduktan sonra çok fazla düşünmeme gerek kalmadı. Daha önce Denswil ile aynı takımda oynamıştık onunla da görüşmelerim oldu. Daha önce Süper Lig maçlarını takip etme fırsatım olmuştu. Takımın iyi bir gruptan oluştuğunun bilincindeyim. Takımımız zirve mücadelesi veren, iki yıl öncede şampiyonluğu kazanmış bir takım. İstanbul takımlarına karşı zirve mücadelesi veren bir takım ve bende burada buna önemli bir şekilde destek vermeye çalışacağım" ifadelerini kullandı.

Önemli bir kariyerden sonra Türkiye'yi ve Trabzonspor'u tercih etmesiyle ilgili olarak ise Meunier, "Takımımızın aradığı profil olarak ve takıma liderlik edebilecek, tecrübelerimi genç oyunculara aktarabilecek birini arıyordu. Bende hocamızla yaptığımız görüşmelerde ve takımımızın projesini duyduktan sonra çok fazla soru işareti kafanızda kalmıyor" dedi.

Belçikalı futbolcu, taraftarların sevgi gösterileri arasında kendisini bekleyen araca binerek konuklayacağı otele geçti. Oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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