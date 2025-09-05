Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Uğurcan Çakır'ın transferini değerlendirdi Açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, kaleci Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferine ilişkin, "Bence Türkiye'nin en iyi kalecisi. Fakat burada oyuncunun isteği, gitme arzusu bu transferi yaptığı açıklamada olduğu gibi belirledi. Bazen bu tip şeyler futbolun içerisinde olabiliyor." dedi.

Tekke, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacakları maçın hazırlıklarını sürdürdükleri Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferine yönelik görüşleri sorulan Tekke, futbolcunun transferle ilgili açıklamalarının çok net olduğunu söyledi.

Tekke, milli futbolcunun Trabzonspor için çok önemli bir değer olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bence Türkiye'nin en iyi kalecisi. Fakat burada oyuncunun isteği, gitme arzusu, bu transferi yaptığı açıklamada olduğu gibi belirledi. Bazen bu tip şeyler futbolun içerisinde olabiliyor. Burada şunu söylemek lazım sadece Trabzonsporlular değil, futboldan biraz anlayan Uğurcan gibi performans veren bir kaleciyi, oyuncuyu kimsenin bırakma isteği olması mümkün değil. Bu normal aklın dışında bir hareket olurdu ama eski kaptanımızın açıklama yaptığı gibi süreç yeni bir sayfa açma isteği, yeni hedefler, kendince belirleme isteği bu transferi gerçekleştirdi."

"Biz yolumuza devam edeceğiz"

Trabzonspor'un herhangi bir oyuncunun takımdan ayrılmasıyla yolundan ve kimliğinden uzaklaşmayacağını vurgulayan Tekke, "Dolayısıyla bence en iyi oyuncumuzu kaybettik ama oyuncularıma geldiğimden beri söylediğim bir şey var, 'Düşeceğiz ama tekrar kalkacağız'. Beklediğim ilk periyodu hatırlayın. İlk 4 hafta zor geçecek demiştim ki geçti ama bence gayet iyi iş gördük." dedi.

Uğurcan'ın takımdan ayrılmasının yanı sıra sakatlanan futbolculara da değinen Tekke, "İkinci periyot daha rahat olur dedim ama maalesef sadece Uğurcan değil, Anthony Nwakaeme'nin sakatlanması ve 2-3 ay yok. En az bu kadar önemli olan Pina'nın sakatlanması, bunun üstüne Felipe'nin sakatlanması. Böyle bir nasibimiz oldu ama biz yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Trabzonspor'dan istifa edeceğim gibi bir durum söz konusu değil"

Fatih Tekke, Uğurcan Çakır'ın transferinin ardından kendisiyle ilgili sosyal medyada yer alan iddialara yönelik şu yanıtı verdi:

"Önce sosyal medya ile ilgilenmediğim için Rabbime şükrediyorum. İkincisi şu yapacağım konuşmayı yanılmıyorsam onuncu kez tekrar ediyorum fakat tekrar etmemde fayda var çünkü anlaşılmıyor. Fatih Tekke ve ekibi buraya taraftarımızın isteğiyle gelmiştir ve son yılların en zor döneminde, kaoslu döneminde gelmiştir. Taraftarımız nasıl 'gel' dediyse bugün gönüllü olarak 7 gün 24 saat çalışan biz ve ekibimiz bugün taraftarımız istemediği anda tekrar buradan gidecektir. Bu yarın da olabilir, 10 gün sonra da olabilir, 100 gün sonra da olur. Ben umuyorum ki inşallah bu 10 yıl olur ama çok gerçekçi gibi gözükmüyor. Dolayısıyla benim Trabzonspor'dan istifa edeceğim gibi bir durum söz konusu değil. Biz burada varımızla, yoğumuzla, gönüllü aynı taraftarlarımızın baktığı şekilde işimize devam ediyoruz."

Tekke, bir basın mensubunun, RAMS Başakşehir kalecisi Muhammed Şengezer ve Beşiktaşlı futbolcu Ernest Muçi'nin transfer edileceğine dair sorusuna yönelik, "İkisi de ilgilendiğimiz oyuncu. Fakat özellikle kaleci tarafı maddi koşullar bizim istediğimiz şekilde olmadığı için şu an askıda. Muçi mevzusu aslında çok çabuk oldu. Dün akşam ismi geldi. Benim çok beğendiğim, yetenekli bir oyuncu. Mutlu olmaya, oynayıp öz güvene ihtiyacı olan çok yetenekli bir oyuncu. Şu an görüşmeler devam ediyor. Açıkçası beklentim olumlu olması yönünde, umarım olur." ifadelerini kullandı.

"Türk oyunculardan maalesef istediğimiz koşullarda kaleci bulamıyoruz"

Kaleci Onuralp Çevikkan'ın bir sakatlığı olduğu bilgisini paylaşan Tekke, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Onuralp'in bir sakatlığı var inşallah o maça kadar iyi hale gelir. Eğer kaleci alamazsak ki benim görüşümü de söyleyeyim eğer alabiliyorsak bir senemizi, bu süreci, bu dönüşümde, bu kabuk değişiminde bu gençlere ağabeylik yapabilecek, onlara bir şeyler öğretebilecek, deneyiminden bir şeyler aktarabilecek, alabiliyorsak uygunluğu varsa maddi olarak 1 yıl kiralık bir kaleci olabilir. Aksi takdirde Türk oyunculardan maalesef istediğimiz koşullarda kaleci bulamıyoruz. Yabancı sayısından dolayı bir sıkıntımız var ve orada da çok iyi kaleci bulduk dediğinizde de zaten çok ciddi rakamlar oluyor ama araştırmaya devam ediyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor."

Fenerbahçe maçında Wagner Pina'nın büyük ihtimalle forma giyemeyecek olmasını büyük bir eksiklik olarak gördüğünü dile getiren Tekke, "Bana göre dört haftanın ritmini yakalayan oyuncuydu. Hem savunmada hem hücumda bize çok ciddi güç katıyordu. Umarım bir an önce aramıza döner ama şu an Fenerbahçe maçına yetişecek gibi gözükmüyor. Alternatiflerimiz çok yok açıkçası. Sol bek Arif ve Mustafa var." diye konuştu.

"Bu riski ben aldım Allah'ım inşallah utandırmaz"

Tekke, takımın yeni transferi Faslı futbolcu Benjamin Bouchouari'nin daha önce omurundan bir sakatlık yaşadığına değinerek, şunları kaydetti:

"Arkada omurunda bir stres kırığı var. Bu üç ay önce olan bir şey. Böyle bir oyuncu eğer sağlamlaşırsa, iyi olursa çok heyecanlandıracak bir oyuncu diye düşünüyorum. Zaten sakat olmasa bu maliyetlere Trabzonspor'a gelmeleri mümkün değil. Bu riski ben aldım Allah'ım inşallah utandırmaz. Trabzonspor adına aldım. Bu risk bana ait. Oyuncumun kendisine de bunu söyledim. O yüzden oyuncumuzun önce 1-1,5 ayda sağlığına kavuşmasını sağlayacağız. Sonra inşallah biz de buradaysak beraber onun performansından yararlanacağız."