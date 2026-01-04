Fatih Tekke: Kiminle oynarsak oynayalım kazanmak istiyoruz

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Trabzonspor olarak oynayacağımız her maç bizim için değerli. Kiminle oynarsak oynayalım kazanmak için oynayan bir takım olacak" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve takım kaptanı Anthony Nwakaeme, Turkcell Süper Kupa yarı final maçı öncesi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda açıklamalarda bulundu.

'KAZANMAK İÇİN OYNAYACAĞIZ'

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, birçok oyuncularının sakat olduğunu ve zor bir süreçten geçtiklerini ifade ederek, "Okan abinin tüm güzel temennilerine katılıyorum. Bizim durumumuz biraz daha farklı yanılmıyorsam. 9 ve artılar da var 3 oyuncunun durumu daha tam değil. Her şeye rağmen Trabzonspor olarak oynayacağımız her maç bizim için değerli. Kiminle oynarsak oynayalım kazanmak için oynayan bir takım olacak. Bizim için zor bire karşılaşma olacak. Geçebilirsek lig var. Beşiktaş maçında söylediğim o zor süreci yaşıyoruz açıkçası. İyi bir teknik adam iyi bir kadro var. Karşımızda dünyanın her takımını zora sokacak oyuncular var. Bizim beklentimiz şu, duygu olarak hangi halde olursak olalım çalıştığımızı ve tekrar ettiğimiz şeyleri sahada görmek istiyoruz. Pes etmeden o mücadele gücünü taraftara geçirmek istiyoruz. Bizim adımıza çok zor karşılaşma. Seyredenler güzel bir maç izlesin" dedi.

'CEZALANDIRILDIK GİBİ GÖZÜKÜYOR'

Kamp yapmadıklarını ve dinlenmeden oynadıklarını belirten Tekke, bir nevi cezalandırıldıklarını kaydederek, "Bir nevi cezalandırıldık gibi gözüküyor ama takvim bu. Kamp yapmadık ama dinlenmeden sonra en iyi şekilde geldik. Sonrasında Galatasaray maçına mevcut oyuncularımızla olabilecek 11'i bulmaya çalıştık. Biraz farklılıklar olacak bunların üzerine tekrar çalıştık. Yarın bakalım ne olacak. Türkiye'ye istediğiniz maliyette istediğiniz kalitede oyuncu almak kolay değil. 1 değerindeki oyuncuya 5 verip alabiliyorsunuz. Bu ülke futbolunun bir gerçeği. Dolayısıyla bizim şartlarımız daha kısıtlı. Biz bu arada benim olduğum dönemden itibaren oyununun üzerine konuşuyoruz. Oyuna değer katmak ve oyun üzerinden konuşmak istiyoruz" diye konuştu.

ANTHONY NWAKAEME: HEDEFİMİZ KUPAYI KAZANMAK

Trabzonspor takım kaptanı Anthony Nwakaeme ise kupayı kazanmak istediklerini ifade ederek, kendisinin de zor bir süreçten geçtiğini belirtti. Nwakaeme, "Aslında hocamızın da belirttiği gibi aramızda olmayan arkadaşlarımız var. En önemli şey Trabzonspor formasının sahada olması. Formayı kim giyerse giysin sahada en iyisi yapmalıdır. Büyük bir takıma karşı oynadığımızın farkındayız. Bizim en önemli hedeflerimizden birisi bu maçı kazanıp kupaya uzanmak. Trabzonspor yarıştığı her alanda kupayı kazanmak ister. Yarın ki maçta da kazanıp finale çıkmak istiyoruz. Bahsettiğim gibi antrenmanlara devam etmekteyim. Hocamız bana bu süreçte büyük yardımı oldu ve bana sabır gösterdi. Elbette yüzde 100'üm diyemem. Ama yarın hocamızın bana ne zaman ihtiyacı olursa bende oynamak isterim. Bu maçı da dört gözle bekliyorum" ifadelerinde bulundu.