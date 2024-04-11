Trabzonspor Taraftarı Melis, Uğurcan Çakır ile Görüntülü Görüştü

Sınıfındaki öğrenciler arasında tek Trabzonspor taraftarı olan Melis, bordo-mavili takımın kaptanı Uğurcan Çakır ile cep telefonundan görüntülü görüştü.

Bordo-mavili kulüp, X sosyal medya hesabından, "Aynı duygu, aynı gurur" başlığı ile video paylaştı.

Bir ilkokulun bahçesinde sıraya giren öğrencilere "Hangi takımı tutuyorsunuz?" sorusu yöneltilerek, Fenerbahçe ve Galatasaraylıların gruplara ayrılmaları istendi.

Arkadaşları iki gruba ayrılırken, Melis adlı öğrenci ise yerinden ayrılmayarak bekledi. Melis, daha sonra kendisine yöneltilen "Sen hangi takımı tutuyorsun?" sorusuna, "Trabzonspor" yanıtını verdi.

Videonun sosyal paylaşım sitelerinde ilgi görmesinin ardından takım kaptanı Uğurcan Çakır, Melis'i cep telefonundan görüntülü arayıp bir süre sohbet etti.

Bayramını kutladığı küçük taraftara aynı duyguları kendisinin de yaşadığını anlatan milli futbolcu, "Bende ilkokulu İstanbul'da okumuştum. Genelde sınıfta tek Trabzonsporlu bendim. İnşallah seni Trabzon'a davet etmek istiyoruz, burada görmek istiyoruz. En kısa zamanda da imzalı formanı gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

Melis de Uğurcan Çakır'ın bayramını kutladı, görüşme için teşekkür etti.