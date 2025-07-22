Trabzonspor Taraftar Buluşmasında İzdiham

Trabzonspor Taraftar Buluşmasında İzdiham
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Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum'da düzenlenen taraftar buluşmasında Trabzonspor futbolcuları yoğun ilgiyle karşılandı. Antrenman sonrası gerçekleştirilen etkinlikte, taraftarlar futbolcularla fotoğraf çektirip imza aldı.

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Trabzonspor, akşam antrenmanının ardından Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde taraftarıyla ikinci defa bir araya geldi.

Bordo-mavili takım tarafından organize edilen etkinlikte, futbolculara yine büyük ilgi oldu. Zaman zaman izdiham yaşandı. Antrenman sahasına gruplar halinde ve iki ayrı kapıdan gelen taraftarlar tezahüratlarda da bulundu. Buluşmada teknik direktör Fatih Tekke ve futbolcular takım otobüsüne binmekte zorlandı. Trabzonspor'a gönül ve bir çok ilden Erzurum'a gelen taraftarlar da unutulmaz anlar yaşadı, merak etikleri oyuncuları yakından görme imkanı buldu. Taraftar buluşması için Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki kamp alanı saat 18.00 itibarıyla taraftarlara açıldı. Ancak bir çok taraftarın saatler önce kamp merkezine geldiği ve kapılarda beklediği gözlendi. Bordo-mavili taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirip imza aldı. Bazı minik taraftarların oyuncak bebeklerini imzalattıkları da görüldü.

Kamp alanına gelen Galatasaray forması giyen üç çocuk, Trabzon taraftar buluşmasına renk kattı. Çocuk ve gençlerin yoğunlukta olduğu taraftarlar, Teknik Direktör Fatih Tekke ve takım kaptanı Uğurcan Çakır'a yoğun ilgi ve sevgi gösterisinde bulundu.

Trabzonspor Kulübü, daha önce taraftar etkinliğinin 25 Temmuz Cuma günü aynı saatte tekrar edileceğini duyurmuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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