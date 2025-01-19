Trabzonspor, Sivasspor Maçına Hazır
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Son antrenmanını teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştiren bordo-mavililer, karşılaşmaya saat 20.00'de başlayacak.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, maç öncesi son antrenmanını teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Spor