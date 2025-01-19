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Trabzonspor, Sivasspor Maçına Hazır

Trabzonspor, Sivasspor Maçına Hazır
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Son antrenmanını teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştiren bordo-mavililer, karşılaşmaya saat 20.00'de başlayacak.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, maç öncesi son antrenmanını teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Spor
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