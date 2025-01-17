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Trabzonspor, Sivasspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Sivasspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynayacağı Net Global Sivasspor maçı için hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürüyor. Antrenman, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 20 Ocak Pazartesi günü sahasında Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavili takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Spor
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