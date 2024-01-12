Trabzonspor, Samsunspor'u mağlup ederek ilk yarıyı galibiyetle kapattı

Süper Lig'de 2023-24 sezonunun ilk yarısı ertelenen 16'ncı hafta maçlarının oynanmasıyla tamamlandı. Trabzonspor sahasında Samsunspor'u 2-1 mağlup ederek ilk yarıyı galibiyetle kapattı. Bordo-mavililer, 36 puanla ilk yarıyı 3'üncü sırada tamamlarken, geçen sezonun devre arasında da aynı puanı toplamış ancak 6'ncı sırada yer almıştı. Trabzonspor 2023-24 sezonunun ilk yarısında oynadığı 19 maçtan 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ayrıldı. Bordo-mavililer bu maçlarda rakip filelere 34 gol atarken, kalesinde 21 gol gördü. Artı 13 averajla 36 puan toplayan bordo-mavililer ligin ilk yarısını 50 puana sahip Fenerbahçe ve 48 puana sahip Galatasaray'ın ardından en yakın takipçileri olarak 3'üncü sırada tamamladı.

2022-23 sezonunun ilk yarısını da 36 puan toplamasına karşın devreyi 6'ncı sırada tamamlayan Karadeniz ekibi, aynı sezonun ilk yarısında 18 maçta; 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrılmış, 26 gol atıp, kalesinde 25 gol görmüştü. Trabzonspor bu sonuçlarla 1 averajla 32 puanla 6'ncı sırada yer almıştı.

YEREL BASINDAN ÖVGÜ

Bordo-mavili ekibin ligin ilk yarısını galibiyetle kapatmasının ardından kentteki yerel basın, bordo-mavili ekibin performansını beğendi.

Kentteki yerel basında yer alan bazı başlıklar şöyle:

Yerel gazetelerin manşetleri şöyle:

Kuzey Ekspres: Aman nazar değmesin

Taka Gazetesi: Fırtına kafayı kullandı

Karadeniz Gazetesi: Muhteşem kuleler

Sonnokta Gazetesi: Bu fırtınanın affı yok

Günebakış Gazetesi: Karadeniz fırtınası