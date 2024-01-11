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Trabzonspor, Samsunspor'u 2-1 mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Trabzonspor, sahasında Samsunspor'u 2-1 mağlup etti. Maçta Benkovic ve Onuachu'nun attığı gollerle Trabzonspor galibiyete ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Trabzonspor, sahasında Samsunspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Visca, ceza yayı üzerinden ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top kaleci Okan Koçuk'tan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

52. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından sert şutunda top kaleci Okan'dan döndü.

53. dakikada Muhammed Gümüşkaya'nın ceza sahası dışından vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

83. dakikada Bakastas şutunda savunmadan dönen topa gelişine vuran Visca'nın şutunu kaleci Okan Koçuk kornere çeldi.

89. dakikada Visca'nın sağ kanattan kullandığı korner atışında Bakasetas'ın sert şutu Okan Koçuk'tan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

90+2. dakikada Bakastas'ın ceza sahası içinde Flavien Tait'e yaptığı faul sonrası hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Taylan Antalyalı meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1

Hakemler: Cihan Aydın, Deniz Caner Özaral, Hakan Yemişken

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen (Mehmet Can Aydın dk. 75), Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Berat Özdemir (Bardhi dk. 75), Mendy, Bakasetas, Edin Vısca (Kerem Şen dk. 90), Fountas (Umut Güneş dk. 86), Onuachu (Enis Destan dk. 90)

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Fernandes, Hüseyin Türkmen, Göktan Gürpüz, Arif Boşluk

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Samsunspor: Okan Kocuk, Haluk Mustafa Tan, Lumobir Satka, Alim Öztürk, Soner Gönül (Zeki Yavru dk. 46), Taylan Antalyalı, Bennesser (Flavien Tait dk. 62), Carl Holse (Ercan Kara dk. 62), Muhammed Gümüşkaya (Fofana dk. 62), Emre Kılınç, Mouanddilmadji (Nany Dimata dk. 80)

Yedekler: Szumuski, Drongelen, Soner Aydoğdu,Enes Albak, Osman Çelik

Teknik Direktör: Markus Gisdol

Goller: Benkovic (dk. 21), Onuachu (dk. 45) (Trabzonspor), Taylan Antalyalı (dk. 90+2 pen.)

Sarı kartlar: Benkovic, Fountas, Mehmet Can Aydın (Trabzonspor), Haluk Mustafa Tan (Samsunspor) - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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