Trabzonspor Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Samsunspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarına başladı. Ligin ilk 3 haftasında kayıp yaşamayan ve 9 puanı hanesine yazdıran bordo-mavilerde morallerin yerinde olduğu öğrenildi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda Antalyaspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise ısınmanın ardından yüksek tempo koşu ve dar alanda çift kale maç çalışması yaptı.

Bordo-mavililer, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına 27 Ağustos Çarşamba günü yapacağı antrenmanla devam edecek.