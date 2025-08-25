Trabzonspor Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor Samsunspor Maçına Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Samsunspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, antrenmanlarına başladı. Ligin ilk 3 haftasında kayıp yaşamayan Bordo-mavili takımda moraller yüksek.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Samsunspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarına başladı. Ligin ilk 3 haftasında kayıp yaşamayan ve 9 puanı hanesine yazdıran bordo-mavilerde morallerin yerinde olduğu öğrenildi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda Antalyaspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise ısınmanın ardından yüksek tempo koşu ve dar alanda çift kale maç çalışması yaptı.

Bordo-mavililer, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına 27 Ağustos Çarşamba günü yapacağı antrenmanla devam edecek. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Dünya şokta! Ünlü sporcu, İstanbul Boğazı'ndaki yarışta kayboldu

Dünya şokta! Ünlü sporcu, İstanbul Boğazı'ndaki yarışta kayboldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da eleştirilerin odağındaki Efe Akman'ın geleceği belli oldu

Eleştirilerin odağındaydı, geleceği belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.