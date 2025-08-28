Trabzonspor, Samsunspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Pazar günü Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürüyor. Antrenmanın ilk bölümü basına açık tutuldu, sakat oyuncular antrenmanda yer almadı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Pazar günü sahasında Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu. Bu bölümde ısınma ve dar alanda pas yapan oyuncular, daha sonra taktik çalışmaya geçti.

Antrenmana sakatlıkları süren Anthony Nwakaeme ve genç kaleci Onuralp Çevikkan katılmadı.

Hesap.com Antalyaspor maçında sakatlanarak devre arasında oyundan çıkan Tim Jabol Folcarelli ise takımla çalışmalara başladı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

