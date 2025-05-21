Trabzonspor Samsunspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında sahasında oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular pas ve taktik çalışması yaptı. Tedavileri süren Uğurcan Çakır, Savic ve Batagov ise antrenmana katılmadı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında sahasında konuk edeceği Samsunspor maçı hazırlıklarına sürdürdü.
Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması gerçekleştirdi. Antrenmana tedavileri süren Uğurcan Çakır, Savic ve Batagov katılmadı.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Samsunspor maçı hazırlıklarına devam edecek. - TRABZON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor