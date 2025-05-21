Trabzonspor Samsunspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor Samsunspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında sahasında oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular pas ve taktik çalışması yaptı. Tedavileri süren Uğurcan Çakır, Savic ve Batagov ise antrenmana katılmadı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında sahasında konuk edeceği Samsunspor maçı hazırlıklarına sürdürdü.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması gerçekleştirdi. Antrenmana tedavileri süren Uğurcan Çakır, Savic ve Batagov katılmadı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Samsunspor maçı hazırlıklarına devam edecek. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç'un Fenerbahçe'ye istediği hocayı açıkladı

Ali Koç'un Fenerbahçe'ye çok istediği teknik adamı açıkladı
Coca-Cola reklamı yapan Ozan Akbaba'nın 2 yıl önceki paylaşımı olay oldu

Hayranları haklı olarak soruyor: 2 yılda ne değişti Ozan?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Rizeliye imkansız yoktur' dedi, dağa 'Lazkopter' indirdi

"Rizeliye imkansız yoktur" dedi, dağın zirvesine indirdi
Türkiye 2030'dan sonra su kıtlığı çeken ülkeler arasına girecek

Türkiye için tarih verildi! Su kıtlığı ile karşı karşıyayız
Fırtına çiçekçiyi yerle bir etti, tüm raflar devrildi

Tüm raflar devrildi, baş edemeyince çaresizce izledi
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Luis Nani'den Jose Mourinho yorumu

Nani'den Fenerbahçe yorumu: Mourinho devam ederse...
Google'dan 2 milyar Gmail kullanıcısına güvenlik uyarısı: Bu e-postayı hemen silin

Google'dan güvenlik uyarısı: Bu e-postayı hemen silin
Arabayı kaçıran çocuk kaza yaptı, babasının tepkisi bomba

Arabayı kaçıran çocuk kaza yaptı, babasının tepkisi bomba
BAE: Gazze'ye yardım ulaştırılması konusunda İsrail ile anlaşmaya vardık

Dünyanın beklediği haberi verdi: İsrail ile anlaşmaya vardık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.