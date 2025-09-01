Trabzonspor, Samsunspor ile 1-1 Berabere Kalarak Galibiyet Serisini Sonlandırdı

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kalarak 3 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.

Süper Lig'de ilk 3 haftayı galibiyetle kapatan Trabzonspor, Samsunspor beraberliğiyle seriyi 3 maçta bırakmak zorunda kaldı. Bordo-mavililer, rakip karşısında yalnızca 9 şut çekerek bu sezonki en düşük şut sayısında kaldı. Özellikle ikinci yarıda oyunu rakip sahaya yıkmakta zorlanan Trabzonspor, galibiyet serisini sürdüremedi.

KARADENİZ DERBİSİNDE PUANLAR PAYLAŞILDI

Papara Park'ta oynanan karşılaşmaya Trabzonspor hızlı başlasa da aradığı üstünlüğü kurmakta zorlandı. Samsunspor ise kontrataklarla etkili olmaya çalıştı. Bordo-mavililer 15'inci dakikada Onuachu ile, Samsunspor 89'uncu dakikada Mouandilmadji ile fileleri havalandırarak skoru belirledi.

FATİH TEKKE: OYUNDA İSTEDİĞİMİZİ YAPAMADIK

Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke, maç sonu değerlendirmesinde, "Maçın özellikle birkaç anı var, bence onlar kırılma anları. Bir tanesi en önemlisi bana göre Pina'nın sakatlanması. Üzgünüz ama moralimizi bozmaya gerek yok. Önümüzde daha çok çok maçlarımız var. İnşallah sakat oyuncularımızın geri gelmesi ile idmanlarda tekrarlara devam edeceğiz" dedi.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de bordo-mavili takımın Samsunspor beraberliğini farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı. Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

Ekspres: Namağlup doludizgin

Günebakış: Trabzon'da seri sonu

Sonnokta: Trabzon frene bastı

Taka: Fırtına bu kez esmedi