Trabzonspor, Mohamed Salah ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı

TRABZONSPOR, yeni transfer Mohamed Salah ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Bordo-mavili kulüp, Mısırlı futbolcuya her sezon için 17 milyon Euro garanti ücret ödeneceğini açıkladı.

Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah, Başkan Ertuğrul Doğan'ın katılımıyla kendisini 2 yıllık bordo-mavili kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Bordo-mavili kulüp, yapılan anlaşmanın mali detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Buna göre, tecrübeli futbolcuya her sezon için 10 milyon Euro yıllık ücret ve 7 milyon Euro imza ücreti olmak üzere toplam 17 milyon Euro garanti ücret ödenecek. Anlaşma kapsamında oyuncuya ayrıca her sezon için şarta bağlı bonuslar da verilecek.

KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Mohamed Salah ile iki yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre; oyuncuya her bir futbol sezonu için, 10.000.000.-EUR yıllık ücret ve 7.000.000.-EUR imza ücreti olmak üzere toplam 17.000.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Anlaşma kapsamında oyuncuya ayrıca, her bir futbol sezonu için şarta bağlı bonuslar ödenecektir. Yine oyuncu ile yapılan imaj hakları sözleşmesi kapsamında, mağazacılık şirketimizde 'Mohamed Salah' özelinde satılacak ürünlerden oyuncuya yüzde 20 pay verilecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, oyuncuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacaktır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı