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Trabzonspor, Rene Mitongo transferini resmen açıkladı

Trabzonspor, Rene Mitongo transferini resmen açıkladı
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Nurgül GÜNAYDIN / SCHLADMING – TRABZONSPOR, Belçika ekibi Standard Liege forması giyen Rene Mitongo Muteba'yı kadrosuna kattı.

Nurgül GÜNAYDIN / SCHLADMING – TRABZONSPOR, Belçika ekibi Standard Liege forması giyen Rene Mitongo Muteba'yı kadrosuna kattı. Bordo-mavililer, 18 yaşındaki futbolcuyla 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor, yeni transferi Rene Mitongo Muteba'nın transferini resmileştirdi. Bordo-mavili kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla genç futbolcunun kesin transferi konusunda Standard Liege ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

3 MİLYON EURO BONSERVİS

KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Rene Mitongo Muteba'ın Kulübümüze kesin transferi konusunda, Standard de Liege ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Standard de Liege'e sözleşme fesih bedeli olarak 3.000.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %15'i ödenecektir" ifadelerine yer verildi.

4+1 YILLIK SÖZLEŞME VE 675 BİN EURO GARANTİ ÜCRET

Açıklamada, Rene Mitongo Muteba ile kulübün opsiyon hakkı bulunmak üzere 4+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, futbolcuya ilk dört sezonun her biri için 675 bin Euro garanti ücret ödeneceği bildirildi. Kulübün opsiyon hakkını kullanması halinde ise 2030/2031 sezonunda futbolcuya 780 bin Euro garanti ücret ödeneceği ifade edildi. Ayrıca menajerlik hizmet bedeli olarak futbolcuya ödenecek brüt ücretin yüzde 4,7'si oranında ödeme yapılacağı kaydedildi.

Öte yandan oyuncunun kulübün sponsoru olan özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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