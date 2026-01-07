Trabzonspor'da ilk transfer stoper hattına

TRABZONSPOR, ara transfer döneminin ilk hamlesini stoper bölgesine Nijeryalı oyuncu Chibuike Nwaiwu ile yaptı.

Trabzonspor, Süper Lig'de ikinci yarı öncesi daralan rotasyonu genişletme ve savunma direncini artırma hedefiyle ara transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Bordo-mavililer, Avusturya Bundesliga ekiplerinden Wolfsberger AC forması giyen Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu'nun kesin transferi konusunda hem kulübü hem de oyuncunun kendisiyle anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kulüpten Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Chibuike Godfrey Nwaiwu'nun, Kulübümüze kesin transferi konusunda Wolfsberger AC Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Wolfsberger AC Kulübü'ne, sözleşme fesih bedeli olarak 5.500.000.-EUR 7 (Yedi) taksit halinde ödenecektir" denildi.

Açıklamada oyuncuyla 4,5 yıllık anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Profesyonel futbolcu Chibuike Godfrey Nwaiwu ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2025-2026 futbol sezonu ikinci yarısı için 350.000.-EUR, diğer sezonlarda ise, her bir sezon için 700.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır" ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca dün gece İstanbul'a gelen oyuncunun özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçtiği kaydedildi.