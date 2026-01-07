Haberler

Trabzonspor'da ilk transfer stoper hattına

Trabzonspor'da ilk transfer stoper hattına
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, ara transfer döneminde Avusturya Bundesliga ekibi Wolfsberger AC'den Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu'yu 5.5 milyon Euro'ya transfer etti. Oyuncuyla 4.5 yıllık bir sözleşme imzalandı.

TRABZONSPOR, ara transfer döneminin ilk hamlesini stoper bölgesine Nijeryalı oyuncu Chibuike Nwaiwu ile yaptı.

Trabzonspor, Süper Lig'de ikinci yarı öncesi daralan rotasyonu genişletme ve savunma direncini artırma hedefiyle ara transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Bordo-mavililer, Avusturya Bundesliga ekiplerinden Wolfsberger AC forması giyen Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu'nun kesin transferi konusunda hem kulübü hem de oyuncunun kendisiyle anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kulüpten Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Chibuike Godfrey Nwaiwu'nun, Kulübümüze kesin transferi konusunda Wolfsberger AC Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Wolfsberger AC Kulübü'ne, sözleşme fesih bedeli olarak 5.500.000.-EUR 7 (Yedi) taksit halinde ödenecektir" denildi.

Açıklamada oyuncuyla 4,5 yıllık anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Profesyonel futbolcu Chibuike Godfrey Nwaiwu ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2025-2026 futbol sezonu ikinci yarısı için 350.000.-EUR, diğer sezonlarda ise, her bir sezon için 700.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır" ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca dün gece İstanbul'a gelen oyuncunun özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçtiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Neymar beklenen imzayı attı

Neymar beklenen imzayı attı
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar

Komşu adım adım yeni savaşa gidiyor! Çatışmalar şiddetlendi
PKK/YPG, Halep'te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor

Komşuda büyük tehlike! Yine ilk hedef masum siviller oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

Kameralar önünde taciz skandalı
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

Mehmet Akif'ten Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Kuzey Atlantik'te sular ısınıyor! ABD'den bir tankere daha müdahale

Kuzey Atlantik'te sular ısınıyor! ABD'den bir tankere daha müdahale
Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu'yu renklerine bağladı

Sessiz sedasız geldi, Süper Lig devine imzayı attı
Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

Kameralar önünde taciz skandalı
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı

Uyuşturucu testi pozitif çıktı, sabahına ayet paylaştı
TFF'nin açıkladığı liste sonrası olanlar oldu! Sercan Yıldırım isyan etti

TFF'nin açıkladığı liste sonrası olanlar oldu