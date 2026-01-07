Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu ile prensip anlaşmasına vardı
Trabzonspor, Avusturya'nın Wolfsberger AC takımında oynayan 22 yaşındaki Nijeryalı savunma oyuncusu Chibuike Nwaiwu ile prensip anlaşmasına vardı. Nwaiwu, İstanbul'a getirildi ve sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Bordo-mavililerin anlaşmaya vardığı genç oyuncu, Avusturya'dan saat 23.50 sıralarında İstanbul'a getirildi. Geceyi İstanbul'da geçirmesi beklenen Nwaiwu'nun, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. - TRABZON
