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Trabzonspor'da Muhammed Cham Saracevic, Kızılyıldız Kulübüne kiralandı

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Trabzonspor, futbolcusu Muhammed Cham Saracevic'in 3.5 milyon avro satın alma opsiyonu ve bonuslarla birlikte Kızılyıldız'a geçici transferi için anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor, Muhammed Cham Saracevic'in Kızılyıldız Kulübüne geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Muhammed Cham Saracevic'in, 2026-2027 futbol sezonu için 3 milyon 500 bin avro satın alma opsiyonlu ve 250 bin avro şarta bağlı bonuslu olarak Kızılyıldız Kulübüne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Ayrıca Kızılyıldız Kulübü, kulübümüze, satın alma opsiyonunun kullanılması sonrası, futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 15'ini ödeyecektir. Oyuncuya, 2026-2027 futbol sezonunda kulübümüz tarafından ödenmesi gereken 1 milyon 275 bin avro ödenmeyecek olup, bunun yerine sadece 200 bin avro ödenecektir."

Kaynak: AA / Enes Sansar
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