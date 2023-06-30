Trabzonspor, Mislav Orsic ile 3 yıllık anlaşma imzaladı
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Trabzonspor, Hırvat oyuncu Mislav Orsic ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık anlaşma imzaladı. Orsic'in transferi için Southampton'a 2 milyon 400 bin Euro ödendi. Bordo-mavili ekip bu transfer için genç savunmacı Taha Altıkardeş'i de bonservisiyle birlikte Göztepe'ye verdi.
Yeni sezon transferlerini sürdüren Trabzonspor, Southampton'da forma giyen Mislav Orsic'i transfer etti. Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Orsic'in transferi için Southampton'a bonservis bedeli olarak 3 taksitle 2 milyon 400 bin Euro ödeneceği belirtildi.GENÇ TAHA, GÖZTEPE'YE TRANSFER OLDUFutbolcunun başka bir kulübe transfer olması halinde ise elde edilecek transfer gelirinden bonservisin kalan taksitleri düşülüp yüzde 20'si Southampton'a verilecek. Orsic'e karşılık ayrıca, genç oyuncu Taha Altıkardeş aynı şirketin yönettiği TFF 1'inci Lig ekibi Göztepe'ye bonservisiyle birlikte verildi.2 SEZONDA 40 MAÇA ÇIKARSA SÖZLEŞMESİ UZAYACAKAnlaşma gereği, 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 3 yıl anlaşılan Orsic'e bu sezon ve gelecek sezon için 1 milyon 600 bin Euro ödeme yapılacak. Orsic'in her iki sezonda toplam 40 maça çıkması halinde sözleşmesi uzayacak ve 2025-26 sezonunda 1 milyon 800 bin Euro ödeme yapılacak. Futbolcunun menajerine de Orsic'e ödenecek tutarın yüzde 3'ü ödenecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor