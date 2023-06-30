Trabzonspor, Mislav Orsic ile 3 yıllık anlaşma imzaladı

Trabzonspor, Hırvat oyuncu Mislav Orsic ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık anlaşma imzaladı. Orsic'in transferi için Southampton'a 2 milyon 400 bin Euro ödendi. Bordo-mavili ekip bu transfer için genç savunmacı Taha Altıkardeş'i de bonservisiyle birlikte Göztepe'ye verdi.